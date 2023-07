I Crusaders Cagliari tentano il tutto per tutto a Milano

CAGLIARI, 19 MAGGIO 2023 - Tanta voglia di sovvertire le gerarchie e sentirsi sempre più comprimari. I crociati vanno a fare visita alla vicecapolista del girone convinti che in questi ultimi due mesi si siano fatti ulteriori passi in avanti verso il processo di sviluppo completo delle forze più giovani. A sprazzi stanno esibendo interessanti evoluzioni tecniche e lucide letture delle fasi di gioco: vanno tenuti stretti e monitorati intensamente.

“Andiamo a Milano con la consapevolezza che si debba vincere a tutti i costi – interviene il presidente della franchigia cagliaritana Emanuele Garzia - e anche di larga misura. I ragazzi entreranno in campo determinati e con la giusta mentalità, pronti a realizzare questo obbiettivo; sarà importantissimo l’ultimo allenamento di rifinitura e di ripasso del lungo lavoro perpetrato in questi ultimi mesi. La scoppola subita all’andata non l’abbiamo ancora digerita ed è per questo che l’intera squadra sarà carica a dovere”.

Ovviamente, oltre al riscatto per lo 00-48 subito a Monte Claro, c’è la ricerca assidua di un posto play off che premierà in tutto dodici squadre, le prime due di ognuno dei cinque gironi del CIF 9 e le migliori due terze.

Anche gli operatori delle Cliniche Odontoiatriche Dental Più di Sanluri, Sassari e Nuoro credono nel passaggio alla seconda fase e inciteranno fino allo spasimo i loro beniamini che portano fieramente il nome dell’azienda sulle maglie.

CAMPIONATO ITALIANO FOOTBALL A 9 2023 FIDAF

GIRONE C

WEEK 12

MILANO – Centro Sportivo Saini - Via Arcangelo Corelli 136 - 21/05/2023 - Ore 14:00

RAMS MILANO

CRUSADERS CAGLIARI

TIM TOBIN CREDE NELLE POTENZIALITA’ DELLA SUA SQUADRA

Anche dopo il successo sugli Hammers, l’head coach Tim Tobin ha ricevuto tanti ringraziamenti da persone sconosciute che lo incontrano per strada. “Tutto ciò fa molto piacere – dice il tecnico floridian – e soprattutto mi relaziono spesso con giovani che chiedono di giocare. Di recente un dipendente dell'Aeronautica mi ha detto che sta per venire a trovarci. Se i crociati restano umili e mantengono i giovani prospetti più forti che hanno, e in più la voglia e l'attitudine a vincere, le cose continueranno a migliorare.

Come bisognerà affrontare i Rams?

Se siamo migliorati rispetto alla prima partita, se abbiamo capito qualcosa della sconfitta all’andata, non ci dovrebbe più essere il divario di quarantotto punti. Tra l’altro è molto probabile che a Milano pioverà. Quindi dobbiamo far correre la palla un po' di più. La nostra linea offensiva dovrà essere pronta. Tutti i giocatori sono migliorati moltissimo. Ma è il campo che darà il giudizio definitivo.

Che feedback stai ricevendo dai ragazzi?

Mi stanno impressionando per la loro umiltà nel voler continuare a imparare di più sul gioco. Lunedì c'era la maggior parte dei giocatori all'allenamento e abbiamo fatto uno scrimmage. Penso che possiamo avanzare ai play off se continuiamo a migliorare.

STEFANO MURGIA SODDISFATTO DELLA SUA DIFESA

Da quando è diventato padre di Lorenzo il football rimane una grande passione per Stefano Murgia, ma con le giuste proporzioni.

“L’attività del Papi” è una nuova bellissima esperienza – conferma il linebacker - ma non è facile rispettare gli impegni di tutti i giorni con gli allenamenti. Sono sempre di corsa e spesso in ritardo, ma se in qualche modo riesco ad incastrare tutto quanto è grazie alla persona che mi sta accanto, che mi sopporta e mi supporta quotidianamente.

Dai un giudizio sul reparto difensivo fino a questo momento

Si sta comportando bene, anche se potremmo fare meglio ovviamente. Per i miei gusti in qualche partita abbiamo preso troppi punti, ma se guardo dall’altra parte della medaglia vedo una difesa giovane, in costante crescita, con un ottimo futuro davanti a sé.

Cosa ricordi della brutta sconfitta con i Rams?

Una squadra ben organizzata, formata da buoni giocatori che si muovono bene insieme. Ricordo anche un punteggio molto pesante da digerire e diversi nostri errori. Dobbiamo sicuramente scendere in campo con un atteggiamento diverso dalla precedente e con una voglia di vincere accompagnata dai fatti. Ci stiamo allenando duramente per quello, vedremo.

Come procedono gli allenamenti?

L‘ umore è alto. Puntiamo a migliorarci e di conseguenza a vincere, sempre.

Quindi è fattibile l’accesso ai play off?

Noi dobbiamo vincerla, poi vediamo che succede negli altri campi. Forza Crusaders.

I CRUSADERS 2023

DIFESA

Giuseppe Carta (numero maglia 1, defensive back), Giacomo Usai (34, defensive back), Vincenzo Casertano (20, defensive back), Nathan Gaetan Herve Gardinier (32, defensive back), Stefano Murgia (8, linebacker), Alessio Borsetti (66, linebacker), Gian Marco Aresu (40, linebacker), Gabriele Paulis (47, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), Andrea Antonino (33, linebacker), William Badas (11, defensive back), Elia Rivoldini (25,defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Michele Meloni (19, safety), Giuseppe D’angelo (45, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Luca Pacinotti (70, defensive lineman), Emil Nabil Mokhtar Ashak (78, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Ivano Pili (77, defensive lineman), Luca Pasella (95, defensive lineman), Francesco Caruso (98, defensive lineman), Federico Dessì (99, defensive lineman), Davide Anedda (20, cornerback).

ATTACCO

Lorenzo Spadaccino (3, wide receiver), Mattia Billardello (14, running back), Massimiliano Mandas (6, quarterback), Luigi Daga (7, quarterback), Riccardo Pili (22, running back), Davide Cappai (26, running back), Francesco Loche (23, running back), Nicola Garau (24, running back), Donato Murgo (94, runningback), Michele Pili (60, offensive lineman), Fabrizio Leoni (68, offensive lineman), Edoardo Stara (69 offensive lineman), Paolo Sitzia (75, offensive lineman) Mauro Gandini (79, offensive lineman), Matia Pisu (80, tight end), Siro Lauchlan Thomas Meloni (84, wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Luca Bianchi (47, wide receiver), Edoardo Esposito (81,wide receiver), Mike Scano (83, wide receiver),

STAFF

Presidente: Emanuele Garzia

Team Manager: Giuseppe Marongiu

Head Coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Sergio Andrea Meloni

Assistant Coach: Mauro Sesselego

CALENDARIO CIF9 FIDAF 2023 GIRONE C

25 febbraio 2023 Rams Milano – Gorillas Varese 25 - 10 25 febbraio 2023 Bengals Brescia – Hammers Monza Brianza 61 - 00 12 marzo 2023 Hammers Monza Brianza – Crusaders - Cagliari 06 - 24 11 marzo 2023 Bengals Brescia – Rams Milano 56 - 21 25 marzo 2023 Gorillas Varese – Bengals Brescia 07 - 54 26 marzo 2023 Crusaders Cagliari – Rams Milano 00 - 48 16 aprile 2023 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari 14 - 36 15 aprile 2023 Rams Milano – Hammers Monza Brianza 30 - 27 30 aprile 2023 Crusaders Cagliari – Bengals Brescia 36 - 42 29 aprile 2023 Hammers Monza Brianza – Gorillas Varese 22 - 07 13 maggio 2023 Gorillas Varese – Rams MIlano 03 - 14 14 maggio 2023 Crusaders Cagliari – Hammers Monza Brianza 26 - 14 21 maggio 2023 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 14:00 20 maggio 2023 Bengals Brescia – GorillasVarese h. 20:30 27 maggio 2023 Hammers Monza Brianza – Bengals h. 21:00

Classifica: Bengals 4-0; Rams 4-1; Crusaders 3-2; Hammers 1-4; Gorillas 0-5