I lavoratori della Fondazione Betania Onlus in stato di agitazione

Catanzaro, 13 Ottobre - In data 12 ottobre 2020 si è tenuta un Assemblea Sindacale con i LAVORATORI della FONDAZIONE BETANIA ONLUS, presso i locali dell’Auditorium Mons. Pellicanò, la stessa si è svolta nel rispetto delle norme anti-COVID-19 come da normativa vigente. La discussione ha avuto come ordine del giorno il perpetrarsi dei ritardi nell’erogazione degli stipendi mensili, attualmente la Fondazione ha retribuito il solo 50% dello stipendio di luglio 2020 e allo stato dell’arte i lavoratori sono creditori delle spettanti mensili di GENNAIO 2019, FEBBRAIO 2019, MARZO 2019, APRILE 2019, il restante 50% di LUGLIO 2020, la 14^ MENSILITA’ 2020, AGOSTO 2020, SETTEMBRE 2020, a tali crediti sono da aggiungere gli arretrati di indennità contrattuali ( ROL ) per gli ex-contrattualizzati ANASTE e ARIS.

Dal confronto tra i lavoratori e le OOSS è stato preso atto delle mancate risposte della FONDAZIONE BETANIA ONLUS e dal clima di preoccupazione per il futuro, l’ASSEMBLEA dei LAVORATORI ha deciso di proclamare lo STATO di AGITAZIONE annunciando eventuali due giorni di sciopero in data da definire qual ora non ci saranno risposte esaudienti a tutti i LAVORATORI della FONDAZIONE BETANIA ONLUS.

CGIL Funzione Pubblica, CISL FP, UIL FPL Calabria, RSA Rappresentanza Sindacale Aziendale