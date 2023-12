il 22 novembre al 21 House Of Stories Navigli in occasione della Milano Music Week presenta l’evento Beatstars X Smp A New Generation Of Producer

Un panel per presentare la piattaforma BeatStars e un’occasione per incontrare professionisti del settore musicale





SONY MUSIC PUBLISHING è presente alla settima edizione della MILANO MUSIC WEEK con “BEATSTARS X SMP: A NEW GENERATION OF PRODUCERS”, il panel realizzato in collaborazione con Boh Magazine che si terrà il 22 novembre alle ore 17.00 presso 21 House of Stories Navigli (Via Ascanio Sforza, 7, Milano).

Ingresso gratuito previa registrazione tramite il link delle storie di Sony Music Publishing Italia e Boh Magazine.

Il panel sarà l’occasione per presentare ed esplorare a 360° la piattaforma BeatStars, il marketplace n°1 al mondo per la licenza e la vendita di beat online, casa con più di 10 milioni di utenti attivi.

L’incontro, moderato da Jacopo Pasqui, caporedattore di Boh Magazine, sarà impreziosito dagli interventi di diverse figure di spicco di BeatStars e di Sony Music Publishing e vedrà tra i relatori i producers Natt e Thomie della Wop Mob, Alberto Grimaldi, A&R di Sony Music Publishing Italy, e Nasra Artan, senior A&R di Sony Music Publishing Europe.

Nella seconda parte dell’evento il pubblico avrà l’occasione di partecipare a degli speed date individuali per interfacciarsi con gli A&R di Sony Music Publishing, incontrare i producers Natt e Thomie della Wop Mob e conoscere da vicino la realtà di Boh Magazine.

In chiusura, si terrà un aperitivo con il Dj set di Machweo.

SONY MUSIC PUBLISHING, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.