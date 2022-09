Il Bologna vince a Lecce, pari tra Brescia e Parma

LECCE, 22 DICEMBRE 2019- Il pomeriggio di Serie A si chiude con la vittoria esterna del Bologna a Via del Mare, ma soprattutto con il pareggio esterno del Brescia di Eugenio Corini a Parma. Il Bologna di Mihajlovic passa 3-2 a Lecce, dominando per 80 minuti. Segnano Orsolini (due reti), Roberto Soriano, Farias e Babacar. Nonostante il forcing finale, la squadra di Liverani non riesce a riagguantare il pareggio, uscendo sconfitta. Nel finale nervosismo tra Medel e Sinisa Mihajlovic, che era intervenuto per placare un diverbio tra giocatori.

Il Brescia prende un punto a Parma e viene beffato nel finale dal gol di Grassi servito da un assist al bacio del solito Kulusewsky. Il Brescia, in vantaggio fino al minuto 92, vede sfumare i tre punti nel finale di gara. Questa sera si sfideranno Sassuolo e Napoli, con la sfida tra i bomber Milik e Berardi. Da segnalare che alle 18 si giocherá la Supercoppa italiana. Juventus e Lazio si sfidano ancora una volta. Chi avrá la meglio?