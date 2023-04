Il buio oltre la siepe con Arianna Scommegna

Il buio oltre la siepe di Harper Le reading teatrale con Arianna Scommegna

produzione Atir Teatro Ringhiera

Harper Lee, premio Pulitzer 1960, scomparsa nel febbraio 2016 all’età di 89 anni, ha scritto un solo libro nella sua vita: “Il buio oltre la siepe”. Oltre la siepe c’è l’ignoto, un ignoto che fa paura proprio perché non lo si conosce. E la paura di ciò che è oscuro ma anche solamente diverso genera pregiudizio. Ambientato in una piccola cittadina dell’Alabama nella prima metà del ‘900, è una storia più che mai attuale raccontata in prima persona da Scout, una bambina che con la sua purezza e innocenza accende una piccola fiamma nel buio di una comunità spaventata, chiusa e razzista.

“Un romanzo senza tempo, una storia indimenticabile di coraggio e convinzione, sul fare quel che è giusto, a qualunque prezzo.” (Obama)

SABATO 6 MAGGIO 2023 ore 19.30

DOMENICA 7 MAGGIO 2023 ore 19.30

Teatro LabArca

Via Marco D'Oggiono 1, Milano

Ingresso

15 euro intero - 12 euro ridotto

Prenotazioni a

[email protected] | 02-36753473

www.lab-arca.it