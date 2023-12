Il “Centro d’arte Raffaello” di Palermo ha festeggiato il quinto anno di attività della sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E

Sono trascorsi cinque anni dall’apertura della nuova sede del “Centro d’arte Raffaello” di Palermo.

Dal 19 ottobre 2018, infatti, alla storica sede di via Resuttana 414 si è affiancato lo spazio espositivo di via Emanuele Notarbartolo 9/E.

Un’occasione speciale, che il direttore artistico Sabrina Di Gesaro ha voluto celebrare con i suoi collaboratori e con il padre Angelo Di Gesaro, fondatore della galleria.

Una lunga storia che ha preso il via nell’ormai lontano 1986: un cammino in continuo divenire, ricco di successi e conferme.

“Cinque anni di passione, dedizione e soddisfazione – commenta il direttore artistico Sabrina Di Gesaro in merito al nuovo corso inaugurato proprio con l’apertura della sede di via Emanuele Notarbartolo – all’insegna di un’evoluzione costante”.

Un nuovo corso che, come precisa lei stessa, è stato accolto con favore dai clienti, dagli amici e dai collezionisti.



“Abbiamo lavorato duramente – spiega – per offrire proposte di qualità, nel rispetto della nostra storia ma con lo sguardo rivolto al futuro”.

“Tanti artisti – sottolinea la dottoressa Sabrina Di Gesaro – hanno creduto in noi permettendoci di intrecciare identità diverse attraverso mostre, eventi e performances”.

L’ e-commerce è un ulteriore traguardo: il sito raffaellogalleria.com è lo spazio virtuale del “Centro d’arte Raffaello” che dimostra come la galleria abbia, nel corso degli anni, abbracciato con successo tecnologia e innovazione.

L’obiettivo perseguito e pienamente raggiunto è stato rendere l’arte fruibile e avvincente per tutti.



Un impegno che, al solco della tradizione degli artisti storicizzati della galleria che ne hanno reso forte il nome, nel territorio locale e non solo, ha affiancato talenti nuovi emergenti.

Proprio questi ultimi hanno fatto del “Centro d’arte Raffaello” una galleria contemporanea.



“Una realtà allineata con il tempo che viviamo – aggiunge il direttore artistico – e che si muove veloce in un ambito estremamente sfaccettato”.

“Abbiamo portato avanti – racconta – un lavoro di ricerca e di selezione di tanti nomi capaci di interpretare il mondo dell’arte ciascuno secondo la propria prospettiva, cercando di ampliare il ventaglio di offerta, abbracciando insieme alla pittura ampiamente rappresentata dai più grandi esponenti del panorama artistico del Novecento, anche la scultura, la fotografia e il design”.



“Il nostro auspicio – conclude – è che si possa continuare nella direzione intrapresa, mantenendo costanti la responsabilità e la passione spese nel lavoro, nell’ incessante ricerca del gradimento del nostro pubblico”.

Il prossimo appuntamento in calendario è già in programma per sabato 28 ottobre alle 18:00, negli spazi espositivi di via Emanuele Notarbartolo 9/E.

Si tratta del nuovo incontro nell’ambito della fortunata rassegna “Aperitivo con l’artista” che vedrà protagonista Navarra, artista di origini romane ma siciliano d’adozione.

Le sue opere rimarranno fruibili, con ingresso libero e gratuito, fino al prossimo 10 novembre.