Il cerchio si stringe in Cif9. Sirene e Pirates in finale in Coppa Italia

Quarti di finale molto combattuti in tutta Italia e Mad Bulls, Hurricanes, Trappers, Leoni, Bltiz, Pretoriani e Giants alle semifinali di Conference. In Coppa Italia conquistano la finale del prossimo 23 luglio Sirene Milano e Pirates Savona.

Weekend di grande football anche in CIF9, con i quarti di conference che hanno regalato emozione pressoché su tutti i campi. Fatta eccezione per la sfida tra Leoni Basiliano e Doves Bologna, archiviata con un 44 a 0 che non lascia dubbi sul passaggio di turno dei friuliani, e del match tra Giants Bolzano e Hammers Monza, che ha confermato la forza del giovane team guidato da un intramontabile Argeo Tisma, le altre partite sono state decisamente molto combattute e vinte con uno scarto di punti minimo.

Nella Conference North passano in semifinale, oltre ai già citati Leoni, gli Hurricanes Vicenza che sono riusciti nell’impresa di vincere in casa dei Rams Milano, negando così loro la gioia del passaggio di turno. Dopo un primo quarto di studio, gli ospiti sono andati al doppio vantaggio prima dell’half time, hanno subito il tentativo di rimonta dei milanesi nel terzo quarto ma poi hanno messo in ghiaccio il risultato con un’altra segnatura nell’ultima frazione di gioco, per il 20 a 8 finale.

Bel colpo dei Blitz Balangero, che hanno rincorso i Cavaliers Castelfranco per metà partita per poi siglare il sorpasso nella seconda metà, con due TD che valgono la semifinale.

Come detto, niente da fare per gli Hammers a Bolzano: gli altoatesini hanno chiuso definitivamente la pratica nel terzo quarto, con un vantaggio incolmabile di 29 punti, poi arrotondato a 36 sul finale di partita, e concedendo solo un TD agli avversari.

Nella Conference South, gran battaglia tra Roosters Romagna e Trappers Cecina, con i secondi che passano in vantaggio e poi resistono al veemente tentativo di rimonta dei padroni di casa, chiudendo l’incontro sul 29 a 26. Più o meno lo stesso risicato scarto di punti lo abbiamo visto nella partita tra Pretoriani Roma e Angels Pesaro: i romani faticano come mai prima questa stagione, ma alla fine riescono a piegare la resistenza degli Angels, che avevano a lungo condotto il gioco, e a passare il turno grazie al 24 a 20 sul tabellone al fischio finale.

Terza vittoria stagionale dei Mad Bulls Barletta contro i Briganti 82 Napoli, ma questa volta la sconfitta pesa come un macigno per i campani, che hanno provato di tutto per ribaltare il risultato, senza però riuscire mai veramente ad impensierire la difesa dei pugliesi. E’ finita 13 a 0 per i ‘tori matti’, che continuano nella loro striscia positiva e volano alle semifinali di Conference dove incontreranno gli Elephants Catania.

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI

Quarti di Finale

Mad Bulls Barletta vs Briganti 82 Napoli 13-0

Roosters Romagna vs Trappers Cecina 24-29

Leoni Basiliano vs Doves Bologna 44-0

Rams Milano vs Hurricanes Vicenza 8-20

Blitz Balangero vs Cavaliers Castelfranco 26-21

Pretoriani Roma vs Angels Pesaro 24-20

Giants Bolzano vs Hammers Monza Brianza 36-6

Approfondimenti: https://www.terzadivisione.com/

Sul fronte femminile, esordio delle formazioni tackle in Coppa Italia dopo il lunghissimo stop imposto dalla pandemia. Entusiasmo alle stelle e giornata spettacolare per il ritorno del football femminile in campo, nella splendida cornice delle Alpi Apuane e in un impianto tirato a lucido e messo a disposizione dal Comune di Massa, nella persona dell’Assessore allo Sport Paolo Balloni, e grazie alla collaborazione tra le White Tigers e la Massese Calcio.

Tolta la ruggine da casco e paraspalle, le squadre hanno mostrato un discreto livello di gioco, con qualche ‘perla’ che conferma l’impegno tecnico e atletico di tutte le ragazze che non hanno comunque mai smesso di allenarsi, seppur per lo più individualmente.

Sirene Milano e Pirates Savona confermano la consistenza del proprio roster e volano in finale in virtù dei risultati di questo Bowl:

COPPA ITALIA FEMMINILE

Apuania Unicorns vs White Tigers Massa 20-0

Pirates Savona vs Sirene Milano 0-22

Pirates Savona vs White Tigers Massa 28 - 0

Sirene Milano vs Apuania Unicorns 46-0

White Tigers Massa vs Sirene Milano 0-32

Pirates Savona vs Apuania Unicorns 8 - 0

Ph. Credits: @Giuseppe Fongaro