Il rimanente il brano del cantautore australiano Hook N Sling e del cantautore italiano Eterno

Hook N Sling e Eterno , mega successo per il loro singolo Il Rimanente , il due artisti si ritrovano a scrivere un testo su una amicizia troncata di cui uno sembra esser totalmente indifferente e l'altro sembra starci male ponendosi domande come cosa ne è rimasto di lui e di loro .

Il cantautore italiano Eterno inizialmente diventato noto con il The ciurma show arriva a fare un feat con l'artista di Sydney Hook N Sling , forse uno dei più famosi dj e cantautori dell'australia .

Il brano diventa subito nuova hit del momento superando vette nel territorio australiano già mandato in radio 25 volte