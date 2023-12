Emergenza Incendio al Club Marco Simone: Intervento in Corso

ROMA. - Le fiamme divampano in una struttura adiacente ai campi da golf, vigili del fuoco e polizia sul posto per circoscrivere l'incendio

Un incendio è scoppiato in una struttura vicina ai campi da golf del club Marco Simone a Guidonia, Roma, che ha recentemente ospitato la Ryder Cup.

Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 17:30 e stanno interessando una delle strutture del villaggio costruito per l'evento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti per circoscrivere l'incendio. Anche la polizia è arrivata per gestire la situazione.





In aggiornamento