Inchiesta Unicredit: anche il Ministro Savona indagato per usura bancaria

CAMPOBASSO, 20 LUGLIO – La Procura di Campobasso ha comunicato i nominativi degli iscritti al registro degli indagati relativamente ad un caso di presunta usura bancaria, che si sarebbe verificato tra il 2005 ed il 2013.

In totale sono 23 i soggetti coinvolti, molti dei quali noti banchieri e manager che ricoprivano ruoli chiave in Unicredit – ex Banca di Roma nel periodo preso in considerazione dalla Procura. Tra essi vi è il Ministro degli Affari Europei Paolo Savona (all’epoca al vertice dell’istituto di credito), in compagnia di Alessandro Profumo (oggi amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica), Fabio Gallia (amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti), l’ex Sindaco di Ravenna ed ex Presidente di Unicredit Aristide Canosani, Franco Bellei (22 anni al timone della Cassa di Risparmio di Modena), Cesare Farsetti (componente del cda della Banca Agricola e Commerciale), Luca Majocchi (ex Unicredit, Pagine Gialle e Spencer Stuart). Nel registro degli indagati compaiono poi anche i nomi di: Roberto Nicastro; Edoardo Massaglia; Paolo Fiorentino; Alessandro Cataldo; Giovanni Chelo; Dieter Rampl; Giuseppe Vita; Federico Ghizzoni; Francesco Antonio Ricci; Antonio Ciarallo; Adolfo Toti; Giuseppe D'Onofrio; Nicolangelo Testa; Rosario Spatafora. Per tutti i soggetti coinvolti, il PM Rossana Venditti ha richiesto una proroga semestrale delle indagini, ma non risulta che tale richiesta sia ancora stata accolta dal GIP.

L’inchiesta sarebbe partita da una denuncia presentata nel giugno del 2017 da Engineering srl, una società facente capo ai fratelli Pietro ed Angelo Santoro, ex presidente dell’ACEM Molise e vice presidente dell’associazione nazionale imprese edili manifatturiere. Si tratta di una società di capitali con sede legale a Campobasso, che fino a qualche anno fa avrebbe avuto un fatturato milionario, avendo realizzato in passato diversi ed importanti parchi eolici in Molise, Puglia e Campania, anche per conto della ERG della famiglia Garrone. Si sospetta che questa ed altre società locali abbiano subìto da Unicredit l’applicazione di interessi bancari oltre la soglia consentita dalla legge. L’interesse usurario è infatti quel supplemento compensativo applicato ad un prodotto bancario – come un mutuo, un prestito, un finanziamento o qualsiasi altro rapporto che prevede l’erogazione di un credito – che supera il massimo consentito dai tassi-soglia pubblicati trimestralmente dalla Banca d’Italia; oltre questi limiti, appunto, si parla di tasso usurario e gli interessi ingiustificati e non dovuti dovrebbero essere restituiti.

Poco più di un mese fa lo stesso Paolo Savona, da poco entrato nella compagine governativa, era stato prosciolto dalla medesima accusa dal GUP di Teramo Roberto Veneziano, il quale aveva utilizzato per il Ministro formula pienamente assolutoria, affermando che il fatto non sussistesse. Anche in questo caso, il nome dell’attuale responsabile governativo degli Affari Europei era finito sul registro degli indagati dopo una causa civile avviata da due imprenditori teramani (correntisti Unicredit nel periodo in cui Savona ne era legale rappresentante), che si opposero ad un decreto ingiuntivo citando contestualmente la banca per usura, sostenendo il superamento del tasso soglia per ben 4 trimestri: nel primo trimestre 2009 il tasso pagato era pari al 13,80% (tasso-soglia 13,68%); nel secondo trimestre 2009 pari al 13,15% (tasso-soglia 12,93%); nel terzo trimestre 2009 pari al 15,63% (tasso-soglia 12,48%); nel quarto trimestre 2009 pari al 15,76% (tasso-soglia 12,77%). La difesa di Savona, però, già nel corso dell'udienza preliminare sarebbe riuscita a dimostrare l’inesattezza dei dati in questione, ottenendo dunque il proscioglimento dalla prima accusa di usura bancaria. Si attendono ora i risultati della più ampia inchiesta coordinata dalla Procura di Campobasso, che potrebbe condurre ad esiti differenti.

