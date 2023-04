Pauroso incidente a Roma coinvolge Ciro Immobile e il tram: nessuna conseguenza grave, i dettagli

ROMA, 16 APR. - L'incidente d'auto coinvolgente Ciro Immobile, capitano della Lazio, e le sue due figlie è avvenuto a Roma questa mattina. La macchina del calciatore ha impattato con un tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30. A seguito dell'incidente, il tram è uscito fuori dalle rotaie e l'auto di Immobile è rimasta distrutta. Sette persone, compresi alcuni passeggeri del tram, sono state portate all'ospedale Gemelli per accertamenti, ma non si sono riportate conseguenze fisiche gravi.

Immobile, sebbene leggermente indolenzito al braccio, ha parlato alle forze dell'ordine e ha spiegato che il tram avrebbe passato con il semaforo rosso. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sull'incidente o sulle dinamiche esatte dell'accaduto. Tuttavia, l'incidente ha causato un grande spavento ma per fortuna non ha provocato feriti gravi. Si attendono ulteriori aggiornamenti sull'incidente e sulle indagini in corso.