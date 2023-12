Incidente ferroviario in Calabria: recuperata la scatola nera del treno

A Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, si è verificato un incidente ferroviario in cui un treno regionale è entrato in collisione con un camion in un passaggio a livello. Nel tragico incidente, hanno perso la vita due persone, la capotreno delle Ferrovie dello Stato, Maria Pansini, di 61 anni, originaria di Catanzaro, che si trovava a bordo del locomotore, e il conducente del camion, Said Hannaoui, 24 anni, di nazionalità marocchina.

La scatola nera del treno coinvolto è stata recuperata ed è ora nelle mani degli inquirenti. I corpi delle vittime sono stati rimossi durante la notte e trasferiti nell'obitorio dell'ospedale di Rossano.

All'alba, una squadra speciale della Polfer giunta da Roma ha iniziato i rilievi sul luogo dell'incidente. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta sull'incidente ferroviario.

Secondo le prime indagini condotte poco dopo l'incidente, non sembra che sia stato emesso alcun segnale di allarme, e il treno regionale sembrerebbe essere transitato senza problemi. Inoltre, sembra che il conducente del camion abbia tentato di attraversare il passaggio a livello quando le barriere erano chiuse, causando anche il crollo di parte del muro di contenimento.