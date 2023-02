Incidente stradale. Lamezia Terme scontro tra due auto i Vvf estraggono uomo ferito dalle lamiere

Incidente stradale Lamezia-Terme scontro auto Vvf estraggono uomo dalle lamiere

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 19.25 circa su via del Progresso in prossimità della stazione di servizio Martinica per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Alfa Giulia ed una Ford Fiesta. A bordo della prima il solo conducente che in evidente stato confusionale veniva estratto dall'abitacolo congiuntamente al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

A bordo della Ford Fiesta due giovani che abbandonavano autonomamente la vettura ed attualmente in cura al personale sanitario del Suem118 giunto con una seconda ambulanza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.