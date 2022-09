Incidenti Lavoro: Tragedia Muore operaio forestale nel potentino

POTENZA 27 DIC - Un operaio forestale di 50 anni, Giuseppe Sabato, e' morto questa mattina mentre effettuava dei lavori di manutenzione nella zona dei laghi di Monticchio, frazione di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. L'uomo sarebbe stato travolto da un ramo mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi.

"Dolore e cordoglio" per il tragico incidente e' stato espresso dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

"Appena ho saputo dell'incidente - dichiara Bardi - mi sono messo in contatto con l'amministratore del Consorzio di Bonifica Giuseppe Musacchio per avere notizie piu' dettagliate sull'accaduto. Da un primo racconto dei presenti sembra essersi trattato di una tragica fatalita'".

"In attesa che si faccia piena luce sulla vicenda esprimo, anche a nome della Giunta regionale, i sentimenti di vicinanza e di umana solidarieta' ai familiari, nella consapevolezza che questo accadimento tragico rendera' piu' tristi i giorni che verranno. A

noi tutti - conclude Bardi - si impone ancora una volta una riflessione sull'ennesimo sacrificio avvenuto nell'espletamento del lavoro".