Incidenti stradali: giovane 26enne investito su SS106, morto. Accaduto a Corigliano Rossano. Conducente non lo avrebbe visto

CORIGLIANO ROSSANO, 08 GIU - Un ventiseienne di nazionalità senegalese è stato investito ed è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un'auto in transito sulla strada statale 106 in contrada Sant'Irene a Corigliano Rossano. L'impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il conducente dell'auto investitrice, da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Rossano, sembra non abbia visto il giovane che percorreva a piedi la strada poco illuminata.

La persona alla guida dell'auto, secondo quanto si è potuto apprendere, si è fermata ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza e urgenza 118 che hanno constatato il decesso del giovane.