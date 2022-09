Incidenti stradali: Nel vibonese Centauro grave dopo scontro con auto

PIZZO, 28 AGO - Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Statale 18, a Pizzo. Il centauro si è scontrato con un'auto in località Colamaio. Il motociclista è stato trasportato a Catanzaro in elisoccorso per le ferite riportate. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sono state avviate le indagini sulla dinamica da parte delle forze dell'ordine mentre i vigili del fuoco, a seguito dei rilievi, hanno provveduto a rimuovere i mezzi dalla carreggiata. A far defluire il traffico, invece, gli operai dell'Anas.