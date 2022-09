Incidenti stradali. SS107, scontro tra 2 auto, bilancio 3 feriti, necessario l'intervento dei Vvf

SAN FILI (CS), 25 AGO - Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questa sera sulla SS107 nei pressi di San Fili (CS) km 17,300 per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed una Mercededes classe A. Tre feriti affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L'intervento dei vigilfuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto l'Anas per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità per il transito alternato nei sensi di marcia.