Indagine sull'Incidente del Bus a Mestre: 21 Vittime Identificate e guardrail sotto scrutinio. Video

Procura di Venezia esamina le possibili cause: malore dell'autista e guasto meccanico tra le ipotesi principali

Indagine su Incidente di Bus a Mestre: Tutte le 21 Vittime Identificate e Guardrail Sotto Esame

Dettagli sulle vittime e i feriti

Tutte le 21 vittime dell'incidente di bus a Mestre sono state identificate. L'elenco include nove ucraini, quattro rumeni, tre tedeschi, due portoghesi, un croato, un sudafricano e un italiano, l'autista Alberto Rizzotto. Inoltre, 13 dei 15 feriti sono stati identificati, provenienti da diverse nazionalità.

Indagini in corso

La procura di Venezia sta indagando per omicidio plurimo stradale. Al momento, non ci sono indagati specifici. Le due principali ipotesi sono un malore o un colpo di sonno dell'autista, oppure un guasto meccanico del bus, che era in circolazione da meno di un anno.

Dinamica dell'incidente

Il bus non ha urtato altri veicoli e non ha lasciato segni di frenata. La dinamica precisa dell'incidente è ancora da chiarire. Il bus elettrico ha sfondato un guardrail e ha preso fuoco dopo essere caduto dal cavalcavia.

Elementi sotto esame

Il bus è stato sequestrato per ulteriori indagini, inclusi test sulle batterie al litio. Anche il guardrail e il parapetto esterno sono sotto esame. Video e testimonianze stanno aiutando a ricostruire gli eventi.

Velocità e condizioni della strada

Il bus viaggiava lentamente a causa del traffico e di lavori stradali. Non sembra che la velocità sia stata un fattore nell'incidente.

Parola dell'assessore alla mobilità

Renato Boraso, l'assessore alla Mobilità di Venezia, ha dichiarato che un tratto mancante del guardrail era un punto di passaggio per la manutenzione e non dovrebbe essere considerato un fattore nell'incidente.