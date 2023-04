Iran, polizia chiude due ristoranti per la legge sul velo

ISTANBUL, 27 APR - La polizia di Teheran ha chiuso due ristoranti per non avere osservato la legge che obbliga le donne a portare il velo in pubblico.

Lo rende noto Bbc Persian, secondo cui i locali avevano in precedenza ricevuto avvertimenti per cui sarebbero stati chiusi se i clienti e i dipendenti avessero continuato a trasgredire alla norma.

Nelle scorse settimane numerosi ristoranti e centri commerciali sono stati chiusi dalle forze dell'ordine a Teheran e in altre città dell'Iran dopo che la polizia ha annunciato un nuovo piano per fare osservare l'obbligo sull'uso del velo che prevede l'esame dei filmati delle telecamere a circuito chiuso degli esercizi commerciali e il sequestro delle automobili per le donne che guidano senza l'hijab.