Isola Pedonale su Corso Mazzini a Catanzaro: Eventi, Arte e Ultras Catanzaro festeggiano insieme

CATANZARO 16 NOV. - Sabato 18 novembre sarà attiva l’isola pedonale su Corso Mazzini per consentire alla cittadinanza di vivere pienamente il centro storico in occasione degli eventi programmati nella giornata. In particolare, dalle 17 alle 20.30 sarà chiuso il traffico dall'area antistante la fontana del Cavatore a Piazza Cavour, in coincidenza con le iniziative previste per la festa dei cinquant’anni degli Ultras Catanzaro e con l’inaugurazione della mostra ispirata a Caravaggio, con le opere di Guido Venanzoni, promossa da Eos Arts al Complesso monumentale San Giovanni.

Per favorire un più comodo accesso al centro della città, sabato sarà fruibile il Parcheggio Musofalo con bus navette Amc dalle 17 fino alle 21.30, oltre alla possibilità di utilizzare la funicolare fino all’orario ordinario delle 21.