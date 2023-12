Guerra. Israele in allerta massima: tensioni a Gaza e un bilancio di morti in aumento. Tutti i dettagli

Crisi umanitaria in corso mentre Israele e Hamas intensificano gli scontri

Accordo Biden-Netanyahu per un flusso di aiuti umanitari, Ben Gvir contrario. Bombardata una moschea a Jenin. Minacce incrociate fra Israele e Iran, Blinken: "Prevedo un'escalation"

Inviato cinese in Medio oriente: rischio ricadute, prospettive preoccupanti

La situazione a Gaza è grave e il rischio di un conflitto terrestre su larga scala sta aumentando significativamente. Lo ha spiegato l'inviato speciale della Cina per la questione mediorientale, Zhai Jun, secondo quanto riportato dall'emittente statale cinese CCTV. Parlando a un incontro con la stampa al Cairo, Zhai Jun ha affermato che "i conflitti armati si stanno diffondendo lungo i confini israelo-libanesi e israelo-siriani, con effetti di ricaduta che si espandono a livello regionale e internazionale. Le prospettive sono preoccupanti". Zhai, riporta la CNN, ha esortato la comunità internazionale a rimanere vigile contro questi sviluppi e ad agire immediatamente per evitare che la situazione si trasformi in un grave disastro umanitario. La Cina continuerà a fornire aiuti umanitari di emergenza ai palestinesi attraverso le Nazioni Unite e i canali bilaterali, ha promesso Zhai, senza specificare quali aiuti siano già stati forniti.

Israele, colpita cellula terrore nel sud del Libano

Resta alta la tensione al confine con il Libano. L'esercito israeliano ha detto di aver colpito una cellula terroristica in territorio libanese e distrutto una postazione di lancio di razzi. Secondo il portavoce la cellula stava programmando di mettere in atto un attacco verso la cittadina israeliana di Shlomi.

Ministro esteri Iran sente leader Hamas e Jihad "la resistenza è con voi"

Il ministro degli Esteri iraniano Hosein Amir-abdollahian ha avuto un colloquio telefonico con il leader di Hamas Ismail Haniyeh e con il numero uno della Jihad Islamica Ziad Nakhale. Lo scrive lo stesso Amirabdollahian in un tweet, affermando che ''la resistenza è forte dalla parte della Palestina''.

Il capo della diplomazia iraniana aggiunge che ''la struttura politica e della sicurezza del regime israeliano è crollata e la sua macchina da guerra funziona solo contro i civili''.

Idf, colpita cellula Hezbollah nel Sud del Libano

Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno condotto raid aerei contro una postazione di Hezbollah nel sud del Libano e di aver distrutto un lanciamissili. In una nota dell'Idf si legge che la cellula stava per compiere il lancio di un missile vicino alla città di confine di Shlomi.

Al-Jazeera, Raid soldati Israele in Cisgiordania, 14 arresti e 1 ferito

Almeno 14 persone sono state arrestate in raid dell'esercito israeliano a Ramallah e Nablus, in Cisgiordania, e una e' rimasta ferita al petto da colpi d'arma da fuoco. Lo riferisce Al-Jazeera, precisando che i militari hanno preso d'assalto il campo profughi di Jalazoun, a nord di Ramallah.

Bangkok, 30 thailandesi uccisi e 19 in ostaggio a Gaza

Sono 30 i thailandesi rimasti uccisi in Israele da Hamas e 19 quelli presi in ostaggio e portati a Gaza. E' l'ultimo bilancio fornito dal ministero degli Esteri di Bangkok.

Media Israele, attacco Hamas contro truppe israeliane a Gaza, un morto e tre feriti

Un soldato è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti domenica, dopo che Hamas ha attaccato le truppe che stavano effettuando un'operazione sul lato occidentale della recinzione del confine di Gaza, vicino alla comunità meridionale di Kissufim. Lo riporta 'The Times Of Israel'. L'operazione faceva parte delle operazioni militari per il recupero dei corpi degli israeliani dispersi e per liberare l'area per l'imminente offensiva di terra israeliana. Le forze di difesa israeliane hanno affermato che un missile guidato anticarro è stato lanciato contro un carro armato e un veicolo ingegneristico israeliano e le truppe hanno risposto bombardando la cellula terroristica. Il gruppo terroristico Hamas ha rivendicato l'attacco.

Hamas: discusso con Iran su come fermare attacchi Israele a Gaza

Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian nella tarda serata di domenica per discutere di "come utilizzare tutti i metodi per fermare" gli attacchi israeliani su Gaza. I due hanno anche "discusso gli ultimi sviluppi relativi all'aggressione sionista contro la Striscia di Gaza". Lo ha dichiarato Hamas su Telegram.

Israele: Hamas progettava omicidio di massa con cianuro “Istruzioni in una USB sul corpo di un terrorista”

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che in una chiavetta USB rinvenuta sul corpo di un terrorista di Hamas coinvolto negli attacchi del 7 ottobre sono state scoperte istruzioni per la fabbricazione di un'arma chimica da utilizzare su obiettivi civili.

In una dichiarazione, ripresa dalla CNN, l'ufficio di Herzog ha affermato che la chiavetta USB conteneva pagine di un manuale di al-Qaeda del 2003 che includeva un diagramma per un "dispositivo per disperdere agenti di cianuro". L'ufficio di Herzog ha fornito due pagine del documento in questione, che includeva uno schizzo grezzo di un dispositivo composto da oggetti domestici combinati con agenti chimici. La dichiarazione dice che altri contenuti della chiavetta USB includono "un manuale per il rapimento di prigionieri e istruzioni per l'uso di sostanze chimiche per l'omicidio di massa". Il governo israeliano non ha fornito indicazioni sul fatto che i militanti di Hamas coinvolti nell'attacco del 7 ottobre avessero i mezzi per effettuare un attacco chimico.