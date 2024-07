Italia-Spagna, le probabili formazioni della partita degli Europei 2024

EUROPEI 19 GIU.- Manca sempre meno alla seconda partita della Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti. Dopo la vittoria per 2-1 contro l'Albania nella partita inaugurale, gli Azzurri si preparano a sfidare la Spagna giovedì a Gelsenkirchen. La squadra iberica arriva con il morale alto dopo il netto successo per 3-0 contro la Croazia.

Nella giornata di martedì, Spalletti ha provato lo stesso undici che ha battuto l'Albania. L'ultimo decisivo allenamento è previsto per oggi alle 17.00. Il CT azzurro sembra orientato a confermare la formazione vincente, con l'unico dubbio legato alla possibile presenza di Cristante in mezzo al campo. La difesa sarà guidata da Calafiori, confermato accanto a Bastoni, mentre il trio offensivo dietro a Scamacca sarà composto da Chiesa, Frattesi e Pellegrini.

Spagna (4-3-3), la probabile formazione:

- Portiere: Unai Simon

- Difesa: Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella

- Centrocampo: Pedri, Rodri, Fabian Ruiz

- Attacco: Yamal, Morata, Nico Williams

Italia (4-2-3-1), la probabile formazione:





- Portiere: Donnarumma

- Difesa:*l Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco

- Centrocampo: Jorginho, Barella

- Attacco: Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca

Anche il CT spagnolo De La Fuente sembra intenzionato a non cambiare la formazione che ha trionfato contro la Croazia. L'unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove il recuperato Laporte potrebbe partire dalla panchina. La Spagna, schierata con il consueto 4-3-3, punterà sui giovani talenti come Yamal e Nico Williams per affiancare il veterano Morata in attacco.

L'appuntamento è fissato per giovedì a Gelsenkirchen, in quella che si preannuncia come una sfida avvincente e determinante per il percorso delle due squadre in questo Europeo 2024.