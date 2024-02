Jacopo Petriccione: dal Rosso-Blu di Crotone al Giallo-Rosso di Catanzaro parla del passaggio, del Futuro e della Serie B Video

Trasferimento tra rivali: il nuovo capitolo della carriera del centrocampista e le prospettive di rilancio nella competitiva Serie B.*

CATANZARO - Il passaggio di Jacopo Petriccione da Crotone a Catanzaro ha segnato uno dei trasferimenti più significativi e simbolici di questa stagione, unendo due rivali storici del calcio calabrese sotto una maglia giallorossa.

"La decisione di unirmi a Catanzaro non è stata semplice," ammette Petriccione durante la conferenza stampa, "ma la visione e l'ambizione del progetto di questa società hanno reso la scelta decisamente chiara." L'ex capitano di Crotone ha espresso gratitudine verso la sua precedente squadra, ma guarda avanti con entusiasmo alla sua nuova avventura.

L'arrivo di Petriccione è stato accolto con grande fervore dai tifosi, sottolineando l'atmosfera elettrizzante che lo stadio di Catanzaro può offrire, specialmente dopo un match importante come quello contro il Palermo. L'esperienza e la versatilità di Petriccione, che ha giocato come trequartista nelle giovanili del Cagliari e poi come regista alla Fiorentina, aggiungono un valore inestimabile alla formazione calabrese.

Parlando del suo ruolo in campo, Petriccione si mostra aperto e flessibile, adattandosi alle necessità tattiche del mister Vivarini. "Che sia in una posizione più arretrata o come supporto offensivo, l'importante è contribuire al gioco di squadra," dice Petriccione.

Il centrocampista riflette anche sulla competitività della Serie B, notando come ogni partita presenti le sue sfide uniche, indipendentemente dal calibro o dalla posizione in classifica dell'avversario. "In questa lega, ogni squadra ha il potenziale di sorprendere," osserva Petriccione, "e ogni partita deve essere affrontata con il massimo impegno."

Con gli occhi puntati al futuro, Petriccione rimane cauto ma ottimista. "La società parla di una salvezza tranquilla, ma con il Catanzaro in zona play-off, non c'è limite a ciò che possiamo raggiungere."

Mentre il Catanzaro si prepara per la prossima sfida in casa contro il Sudtirol, Petriccione è concentrato sull'adattarsi e sul dare il massimo in campo, riconoscendo l'importanza di ogni partita e l'energia rinnovata portata dalla recente vittoria contro l'Ascoli. Con la sua esperienza e la sua guida, Petriccione si sta già dimostrando un elemento chiave per una squadra che ambisce a lasciare un segno indelebile nella Serie B.

Di seguito il video integrale della prima conferenza stampa con Jacopo Petriccione