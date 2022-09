Juventus-Lazio 2-1, gol e highlights: doppietta di Ronaldo, bianconeri a +8 sull’Inter

TORINO 21 LUG - Allo Stadium i bianconeri fanno un grande passo verso il titolo battendo la Lazio con la doppietta di CR7, a segno su rigore e poi su assist di Dybala. Nel finale Immobile accorcia dal dischetto. La squadra di Sarri allunga in classifica sull’Inter: +8 quando mancano 4 giornate. Se mercoledì l’Inter non batte la Fiorentina, la Juventus giovedì potrebbe conquistare lo scudetto con una vittoria a Udine. Ronaldo e Immobile a pari in classifica marcatori a quota 30 gol

Una doppietta in tre minuti, tra il 51° e il 54°, di Cristiano Ronaldo (che arriva a quota 30 gol nella classifica marcatori e raggiunge i 50 in Serie A) regala alla Juventus il successo sulla Lazio e avvicina ulteriormente gli uomini di Sarri al nono scudetto consecutivo. Finisce 2-1, con Immobile che prova a riaprire la partita all'83° su calcio di rigore (fallo di Bonucci) e a sua volta realizza il gol numero 30 nel suo campionato, ma i bianconeri reggono nel finale e Szczesny si supera sull'ultimo tentativo di Milinkovic-Savic.

La Lazio di Inzaghi, falcidiata dagli infortuni, ha il merito di reggere nel corso del primo tempo e colpisce anche un palo incredibile con Immobile, dopo quello colto a inizio gara da Alex Sandro sugli sviluppi di un corner. L'episodio spartiacque è il fallo di mano di Bastos sul tentativo di CR7 dalla distanza, sul quale Orsato viene corretto dal VAR nel rilevare la posizione dentro l'area del giocatore angolano. Un errore clamoroso in disimpegno di Luiz Felipe poco più tardi spiana la strada a Dybala, titolare last minute al posto dell'infortunato Higuain, per servire a Ronaldo l'assist per il secondo gol di serata.

La Juve si concede un po' di sofferenza nel finale ma porta a casa la vittoria e giovedì sera, con un altro successo con l'Udinese - se l'Inter non avrà battuto la Fiorentina la sera precedente - potrà già festeggiare il titolo numero 36.