La Calabria sotto assedio dal maltempo preso d'assalto il SO115 dei VVF

CALABRIA - situazione maltempo

Comando CZ:

Pervenute alla SO115 alcune richieste d'intervento per verifiche allagamento nel comune di Sellia Marina. Nessuna criticità particolare. Situazione gestita con dispositivo ordinario di soccorso.

Comando CS:

Espletati diversi interventi per verifiche allagamenti e prosciugamenti nel comune di Corigliano-Rossano. Nessuna criticità particolare, situazione gestita con ordinario dispositivo di soccorso.



Comando KR:

Espletati interventi per verifiche allagamenti e prosciugamenti nel comune di Cirò. Nessuna criticità particolare, situazione gestita con ordinario dispositivo di soccorso.





Comando RC:

Nulla di rilevante da segnalare;



Comando VV:

Espletati interventi per verifiche allagamenti e prosciugamenti nella provincia. Nessuna criticità particolare, situazione gestita con ordinario dispositivo di soccorso

Comando CZ: Comune di Cropani, incendio appartamento situato nel Villaggio La Perla. Le fiamme hanno interessato il locale cucina. Origine dell'incendio un corto circuito al frigorifero andato completamente distrutto. Danneggiato parte dell'arredo del locale cucina ed annerimento delle pareti dovuto al fumo denso sviluppatosi dalla combustione.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme all'interno dei rimanenti locali dell'abitazione.

L'appartamento era occupato da turisti. Non si registrano danni a persone.