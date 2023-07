Calcio. Serie A: La festa del Napoli per lo "Scudetto Sospeso" avverrà mercoledì o giovedì, i dettagli,

Con solamente 6 giornate da giocare, gli azzurri hanno un vantaggio di 18 punti sulla Lazio, e un pareggio contro l'Udinese sarà sufficiente. Durante la partita Napoli-Salernitana, l'entusiasmo di Maradona e di tutto un popolo è stato interrotto dalla magia di Dia. Tuttavia, l'appuntamento con la storia per la squadra di Spalletti è solo rimandato, ma per quanto tempo? La città dovrà aspettare solo pochi giorni per festeggiare lo scudetto. Il Napoli è a soli due punti dalla vittoria e mercoledì sera si giocherà l'infrasettimanale. I tifosi azzurri potranno festeggiare comodamente sul divano oppure attendere la partita di giovedì sul campo dell'Udinese. In entrambi i casi, sarà una festa notturna. Esaminiamo gli scenari possibili.

Il Napoli diventerà campione se: Attualmente, il Napoli ha un vantaggio di 18 punti sulla Lazio, che si trova al secondo posto. Pertanto, se mercoledì sera i biancocelesti non riusciranno a battere il Sassuolo, il Napoli diventerà matematicamente campione prima ancora di scendere in campo.

Nel caso in cui la Lazio vincesse contro il Sassuolo, il Napoli dovrà ottenere almeno un punto contro l'Udinese per essere incoronato campione d'Italia.

Spalletti ha dichiarato: "Mi dispiace per i tifosi, ma il godimento si prolunga". Alla fine della partita contro la Salernitana, conclusasi con un pareggio 1-1, che non ha portato alla vittoria dello scudetto, Spalletti ha commentato: "Sono molto dispiaciuto di non aver portato felicità a questi meravigliosi tifosi, ma questi punti sono i più difficili da gestire mentalmente. La Salernitana era motivata e ben allenata, il che ha reso la partita ancora più difficile per noi, ma abbiamo commesso degli errori sul gol subito". Spalletti ha poi aggiunto: "Si percepisce l'amore dei tifosi, è qualcosa di enorme dentro la nostra mente. Rappresentiamo il loro sogno. Volevamo segnare un gol in più per donarlo direttamente a loro, ma da un certo punto di vista, si prolunga il mio godimento", ha sorriso Spalletti. "Sono soddisfatto di questa classifica, rimandiamo la festa, ma significa continuare a festeggiare perché alla fine conquisteremo quei punti. Lo scudetto è un risultato incredibile qui, e farà piacere a tutti gli amanti di questo sport, tranne forse ai più maliziosi".