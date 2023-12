La Fidapa di Cosenza presenta il convegno “Dalle donne per le donne- Codice rosso e prevenzione dei centri antiviolenza”

Mercoledì 29 novembre (ore 17.30), presso l’Hotel San Francesco di Rende, si terrà il convegno "Dalle donne per le donne- Codice rosso e prevenzione dei centri antiviolenza", a cura della Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) sezione di Cosenza. L'incontro si svolgerà sotto l'abile guida della presidente Fidapa di Cosenza, Lucia Nicosia, che darà il via a un pomeriggio dedicato all'analisi approfondita del "Codice rosso" (Legge n. 69 del 19 luglio 2019) e al ruolo chiave dei centri antiviolenza che spesso rappresentano l'unica ancora di salvezza per le donne vittime di abusi, offrendo loro sostegno psicologico, legale e sociale. Interverranno: l'avvocato Margherita Ricci (referente Fidapa di Cosenza per la commissione Legislativa e Legalità), l'avvocato Federica Candelise e la presidente D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) Antonella Veltri. Questo appuntamento è un chiaro invito a partecipare attivamente alla costruzione di una società che respinge la violenza di genere e abbraccia l'uguaglianza e la solidarietà.

Lucia Nicosia, presidente Fidapa sezione di Cosenza, dichiara: «Commemorare la Giornata Internazionale contro la Violenza di genere è un modo per accendere i riflettori su questo tragico problema che affligge la nostra società. Occorre una stretta cooperazione tra uomini e donne per una nuova forma di educazione affinché si arrivi a modificare una cultura ormai anacronistica. È necessaria la piena partecipazione di uomini e adolescenti al fine di agire sui processi di costruzione dei ruoli di genere. A tal proposito, la Fidapa di Cosenza, durante il biennio 2023/2025, ha in programma alcuni progetti con le scuole del territorio che verranno realizzati con l’aiuto della nostra referente all’Istruzione Loredana Giannicola e delle referenti alla Formazione Francesca Florio e Roberta Chiodo, per sensibilizzare gli adolescenti al rispetto e all’affettività, diffondere la cultura della non violenza e costruire una cittadinanza attiva».

Antonella Veltri, presidente D.i.Re, dichiara: «Le iniziative intorno al 25 novembre che si svolgono in tutta Italia sono iniziative di valore perché mettono all’attenzione della società civile un tema che i centri antiviolenza affrontano 365 giorni l’anno. Sensibilizzare la collettività e gli attori che intervengono nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne è un’opera importante, indispensabile. Sono molto orgogliosa di partecipare a questo incontro, organizzato con attenzione dalla Fidapa di Cosenza. Porterò l’esperienza della più grande rete nazionale dei centri antiviolenza. Svolgiamo un’attività di interlocuzione con le istituzioni. Considerando quello che sta accadendo negli ultimi tempi, emerge con urgenza un cambio di marcia. Ciò non significa fare più leggi e restringere l’orizzonte di libertà delle donne. Occorre una grande rivoluzione culturale che tenga conto della disparità di potere tra uomini e donne. Le donne che si rivolgono ai nostri centri ci raccontano quello che subiscono nel quotidiano. Noi le sosteniamo passo passo affinché possano riconoscere i primi segnali di violenza e uscire da queste situazioni intollerabili. In occasione di questo incontro con la Fidapa, ci sarà modo di esprimere l’indispensabilità dell’assunzione di una responsabilità su un tema che riguarda la società e deve interrogare in primis la componente maschile».

Denise Ubbriaco