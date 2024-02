La Magia del Natale a Sellia Marina: Un Evento per Tutte le Età

SELLIA MARINA 17 DIC. - La Parrocchia SS.Rosario di Sellia Marina partecipa con entusiasmo alla manifestazione natalizia "ACCENDIAMO IL NATALE di SELLIA MARINA" con tutte le associazioni presenti sul territorio comunale (Proloco, Associazione "Sergio Mirante" "Trischene", "Nuvola", "Ragazzi del Sole", "Eschilo", "Commissione Comunale Pari Opportunità").

L'evento, che mira a celebrare il significato cristiano del Natale e non solo, si ispira al messaggio di San Francesco d'Assisi, in occasione degli 800 anni dal primo presepe. Come ricordato da San Francesco: "Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando discese nel grembo della Vergine; ogni giorno viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote".





L'edizione di quest'anno promette di essere la più bella di sempre, un evento pensato per deliziare sia adulti che bambini, facendo rivivere lo spirito e il profumo del Natale. L'evento è il frutto della collaborazione tra le associazioni locali, la Parrocchia SS.Rosario, il Comune di Sellia Marina, il Consiglio Regionale della Calabria e importanti sponsor.





Programma dell'Evento:

-**Marcia di Babbo Natale (16:30):**

Unisciti a noi vestito a tema natalizio! Ritrovo alle 16:00 presso la Chiesa "SS. Rosario", seguito da una parata per le vie del paese con intrattenimento musicale da una Street Band Itinerante.





- **Mercatini di Natale (16:30):** Un'occasione unica per scoprire oggetti d'artigianato a tema natalizio.





- **La Casa di Babbo Natale (17:30):** Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i piccoli visitatori con doni e dolci, pronti a ricevere le letterine di Natale e scattare foto ricordo.





- **Tombolata Junior (18:00):** Un gioco allegro e divertente pensato per i più piccoli.





- **Angolo dei Sapori (19:00):** Delizie culinarie come frittura di crispelle, strozzapreti con salsiccia, accompagnate da birra e vino.





- **Concerto "SABATUM OPERA SYMPHONY" (20:00):** Un'orchestra di 30 elementi si esibirà in un mix unico di musica etnico-popolare e classica.





- **Tombolata (21:30):** Un gioco tradizionale che unisce persone di tutte le età in un'atmosfera di divertimento e condivisione.





- **DJ SET (22:30):** Con Max Dj, balli in piazza fino a tarda sera, riscoprendo i brani più iconici della musica dance.





L'evento "ACCENDIAMO IL NATALE" a Sellia Marina rappresenta un'opportunità straordinaria per immergersi nella magia del Natale, unendo tradizione e divertimento in un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.