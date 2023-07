LA MILANESIANA 2023, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il 19 giugno torna al Piccolo Teatro Strehler di Milano. I dettagli

LA MILANESIANA 2023, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il 19 giugno torna al Piccolo Teatro Strehler di Milano con il concerto del violinista DAVID GARRETT, in dialogo con il giornalista MATTEO CRUCCU, e prologo di MICHAEL CUNNINGHAM.



LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna il 19 giugno al Piccolo Teatro Strehler di Milano con la speciale partecipazione del violinista di fama mondiale David Garrett.

L’evento avrà inizio alle ore 21.00 con un prologo a cura del Premio Pulitzer per la narrativa 1999 Michael Cunningham.

David Garrett, bambino prodigio che in oltre 30 anni di carriera ha lavorato con direttori d’orchestra leggendari e si è affermato come uno dei più apprezzati violinisti al mondo, dialogherà con il giornalista Matteo Cruccu e poi si esibirà in concerto.

È in uscita il suo libro “Se solo sapeste” (Baldini + Castoldi) che racconta la strada non facile che ha portato David Garrett al successo. La sua infanzia si è svolta all'insegna della disciplina e del lavoro quotidiano con il padre e solo adesso, a distanza di anni, David Garrett è in grado di guardarsi alle spalle e osservare con orgoglio la strada percorsa. Il libro racconta per la prima volta la sua storia: fatta di successi abbaglianti, ma anche venata da malinconie e insicurezze. Dai concerti classici con le più prestigiose orchestre del mondo all’incontro con i suoi maestri: Ida Haendel, Itzhak Perlman, Yehudi Menuhin; fino ad arrivare alla Juillard e a New York, dove getta le basi per un nuovo genere – il crossover – che combina la musica virtuosa del violino con il pop e rock.

Ingresso libero su prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-david-garrett-634250098117

Appuntamento in collaborazione con FNM S.P.A.