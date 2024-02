La Rivoluzione Verde di San Giovanni in Fiore: Il Sindaco Rosaria Succurro Lancia il Progetto Flor Food nell'Ex Mattatoio

Flor Food: L'Innovazione Incontra la Tradizione a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE - In un'audace fusione di passato e futuro, il Sindaco Rosaria Succurro ha inaugurato la fase preliminare della trasformazione dell'ex mattatoio comunale di San Giovanni in Fiore, segnando l'inizio di una nuova era per la comunità: il progetto Flor Food.

Flor Food promette di essere un polo di attrazione unico nel suo genere, combinando la riscoperta delle tradizioni enogastronomiche locali con un occhio di riguardo verso l'innovazione e la sostenibilità. Il mercato delle erbe, cuore pulsante del progetto, si affiancherà ad una sala eventi multifunzionale destinata a ospitare conferenze e sessioni di team building, nonché una bottega dedicata ai prodotti tipici che faranno la gioia dei buongustai e degli amanti delle eccellenze locali.

Ma non è tutto. L'attenzione per le famiglie e i più piccoli è testimoniata dall'area giochi all'aperto, prospicente il fiume Neto, che vedrà l'installazione di giochi e attrezzature ecosostenibili. Un piccolo paradiso verde dove divertimento e rispetto per l'ambiente andranno a braccetto.

"Siamo orgogliosi di questo progetto all'avanguardia che rafforza il nostro comparto enogastronomico e dà nuova vita a un luogo storico, simbolo della tradizione del maiale, tanto caro ai nostri concittadini", ha dichiarato il Sindaco Succurro. L'approccio del sindaco alla rigenerazione urbana è chiaro: innovare rispettando la storia.

Durante il sopralluogo effettuato con i tecnici, sono stati avviati saggi, carotaggi e prove strutturali e geognostiche, segno che il progetto procede a pieno ritmo. San Giovanni in Fiore si rigenera giorno dopo giorno, sotto la guida di un'amministrazione che guarda al futuro senza dimenticare le radici del proprio territorio.

Il Flor Food non è solo un mercato o un luogo di ritrovo, ma un simbolo di come la buona politica possa concretamente migliorare la qualità della vita dei cittadini, stimolare l'economia locale e preservare la cultura e le tradizioni che definiscono un comune.

Gli occhi sono puntati su questo piccolo comune calabrese che, grazie alla visione della sua amministrazione, sta per scrivere una nuova, entusiasmante pagina della sua storia