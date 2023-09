La storia del gioco online in Italia: analisi del mercato, decreto dignità e trend futuri

Il gioco, nella storia dell’uomo, ha una tradizione millenaria. I primi dadi sono stati rinvenuti in Cina e risalgono a più di 5.000 anni fa. Nell’età degli antichi Romani, il gioco era proibito per ragioni di ordine pubblico, ma era possibile scommettere. Si poteva puntare infatti sulle corse di bighe e di quadrighe e anche sui combattimenti dei gladiatori. Invece, in epoca moderna, le prime tracce di gioco sono state ritrovate a Genova, dove nel XVI secolo era di uso comune scommettere su cinque, tra 120 nomi di nobili genovesi, che sarebbero stati prescelti tra i membri del Serenissimo Collegio (un Lotto ante litteram). Il vero ingresso ufficiale del gioco pubblico in Italia si avrà però solo nel XIX secolo con l’introduzione del Lotto che conosciamo oggi nel 1863. Il Totocalcio nacque nel 1946 e due anni dopo arrivò il Totip e furono aperti i primi casinò. Nel 2003, anche per contrastare il gioco illegale, vengono introdotte le cosiddette ‘New Slot’ e nel 2009 vengono distribuite le prime licenze a piattaforme online grazie alla diffusione sempre più capillare su tutto il territorio nazionale di internet.

I motivi del successo del gioco online

Dal 2009 ad oggi la tecnologia ha subito una vera e propria rivoluzione. Oggi quasi tutti sono in possesso di uno smartphone in grado di navigare in poche e semplici mosse. Uno dei fattori chiave della crescita del gioco online è stata l’abilità dalle società di gioco di cavalcare questa evoluzione tecnologica rendendo facile ed intuitivo l’accesso ai loro siti o app di gioco. Questa comodità – come viene rilevato dai dati ufficiali e dalle ricerche di merito – ha modificato il comportamento del consumatore spostando la sua preferenza verso l’online. Un altro importante elemento che sta portando gli utenti a preferire i casinò online rispetto a quelli classici è la possibilità di offrire Bonus di benvenuto con o senza deposito e free spin, come quelli disponibili qui.

I numeri del gioco online

Autorevoli ricerche prospettano che il gioco online sarà la locomotiva del settore: se infatti fino allo scorso anno, online e retail viaggiavano su binari paralleli in termini di crescita e volumi di gioco, le previsioni dei prossimi anni vedono il digitale in maggiore espansione. Secondo diverse ricerche, entro il 2027 infatti l’online è destinato quasi a raddoppiare, sia nelle scommesse sportive sia negli altri segmenti del gaming, mentre il gioco fisico resterà stabile. Nel prossimo futuro, quindi, assisteremo ad un’evoluzione del consumatore, sempre più digitale e multicanale. Due giocatori su tre, infatti, affermano di aver provato la versione online del proprio gioco preferito fisico. E chi non l’ha ancora fatto, dichiara di volerlo provare in oltre la metà dei casi. Considerando i diversi segmenti di gioco, per il verticale delle scommesse – oggi circa il 20% del mercato, sostenuto da circa 4 milioni di giocatori prevalentemente omnichannel (quasi 1 su 2) – si prevede un canale online in crescita del 10%. Per quanto riguarda il segmento gaming – restante quota del mercato, con circa 10 milioni di giocatori oggi prevalentemente retail (7 su 10, solo 1 su 8 omnichannel) - le ricerche prevedono complessivamente una crescita più lenta.

Decreto Dignità

Il 2 luglio del 2018 è stato approvato dal Governo Conte I il Decreto Dignità, provvedimento con il quale è stato vietato alle società di gioco di fare pubblicità diretta o indiretta verso il proprio business. L’intento della disposizione era quello di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, ma ha messo in crisi un intero sistema industriale e il suo indotto. Tale divieto ha colpito duramente anche lo sport, poiché molte squadre italiane facevano grande affidamento sulle sponsorship derivanti dal mondo del betting. La normativa ha reso anche impari il confronto con le società sportive estere che - ad oggi - possono continuare ad avere questo tipo di sponsor sulle proprie magliette.

I nuovi trend del gioco online

Il mondo del gioco online è però in continua evoluzione: il Casino Live, ovvero quelli con un dealer in carne ed ossa che gestisce le mani è ormai realtà su molte piattaforme e sta acquisendo sempre più spazio tra gli appassionati. Inoltre, un esperto di casinò online non può non sapere che in questo settore si stanno affacciando le cryptovalute e Bitcoin che potrebbero rivoluzionare l’intero mercato nel giro di qualche anno. Alcune società di gioco stanno perfezionando i pagamenti attraverso questo nuovo tipo di moneta e potrebbe diventare il vero ‘game changer’ del comparto.