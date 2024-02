La tenacia di Mister Caserta traspare nel pareggio di Modena-Cosenza: "un risultato giusto” Video

Sofferenza e carattere: Caserta riflette sulla resilienza della squadra dopo il 1-1 contro il Modena

Modena - Nella frenetica cornice dello stadio post-partita, Mister Caserta ha preso la parola per riflettere sul risultato di parità, 1-1, tra Modena e Cosenza. "Un pareggio giusto," ha ammesso, sottolineando sia il valore del punto guadagnato che le occasioni mancate per entrambe le squadre.

La resilienza è stata la parola d'ordine per il Cosenza, che, dopo essere andato in svantaggio, ha dimostrato forza e tenacia riuscendo a pareggiare. Caserta ha elogiato la prestazione della sua squadra, evidenziando la capacità di mantenere la compostezza mentale nonostante le avversità, in particolare dopo l'espulsione di Matas e sotto la pressione del tempo che scorreva ineluttabilmente verso il fischio finale.

"In un campionato, ci sono momenti alti e bassi," ha commentato Caserta, riferendosi alla necessità di lavorare sulla fase offensiva lontano da casa. Ha espresso soddisfazione per la reazione dei suoi uomini allo svantaggio e la capacità di controllare il gioco, pur riconoscendo la necessità di migliorare in certi aspetti tattici e mentali.

Durante la conferenza, è emerso chiaramente il desiderio del mister di vedere la sua squadra non solo esibire una mentalità combattiva ma anche migliorare tecnicamente, in particolare in termini di gestione del gioco aereo e di lettura delle situazioni di gioco.

In un momento di franchezza, Caserta ha affrontato le critiche sulla gestione dei cambi, difendendosi dalle accuse di eccessiva prudenza. Ha sottolineato come le decisioni vengano prese sulla base delle esigenze della partita e della condizione dei giocatori, dimostrando la sua capacità di adattarsi dinamicamente alla partita in corso.

In risposta a una domanda sul supporto dei tifosi, il mister ha espresso grande stima e gratitudine per la fedeltà dimostrata dalla tifoseria del Cosenza, che segue la squadra con passione sia in casa che in trasferta, sottolineando come il loro sostegno sia vitale per il morale della squadra.

Infine, Caserta ha riservato parole di elogio per il presidente Eugenio Guarascio, evidenziando il suo impegno a lungo termine e l'investimento nel territorio locale. La sua gestione è stata descritta come fonte di ispirazione e stabilità per il club, che continua a lottare per traguardi ambiziosi nonostante le risorse limitate rispetto ad altre regioni.

Con queste riflessioni, la conferenza si è conclusa, lasciando intendere che, nonostante il pareggio, c'è un senso di ottimismo e di attesa per ciò che il futuro possa riservare al Cosenza sotto la guida di Caserta.