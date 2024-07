La vicesindaca Iemma invita i cittadini a unirsi nella lotta contro l'inquinamento da plastica in occasione della Giornata della Terra, partendo dal percorso della “Bandiera Blu”

CATANZARO - Oggi è la Giornata della Terra e spetta a noi prendere un momento per riflettere sull'impatto che le nostre azioni hanno sul pianeta che chiamiamo casa. In particolare, desidero concentrare la nostra attenzione su un nemico silenzioso ma devastante: l'inquinamento da plastica.

Le statistiche sono allarmanti. Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica finiscono nei nostri oceani, minacciando la vita marina e, in ultima analisi, anche la nostra salute. Questa plastica si disintegra, ma non scompare, trasformandosi in microplastica che invade gli ecosistemi, entra nella catena alimentare e ritorna a noi, con conseguenze ancora non completamente comprese.

Ma dietro questi numeri ci sono storie di veri danni ambientali che toccano la vita di ogni singolo abitante di questa terra. Spiagge una volta incontaminate ora sono ricoperte da uno strato di plastica, e creature marine si trovano intrappolate in resti di plastica, condannate a un destino crudele.

Come comunità, come individui, abbiamo il potere e la responsabilità di cambiare questa triste realtà. È un appello che faccio non solo in qualità di Vicesindaca, ma come cittadina e madre: proteggiamo la nostra casa, la nostra Catanzaro, il nostro mondo, valorizzando, ad esempio, i percorsi virtuosi che abbiamo intrapreso come quello della “Bandiera Blu”.

Ricordiamo che la Terra è il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. È il pianeta dei nostri figli e delle generazioni che verranno. L'impegno di oggi è un dono di speranza per domani.

Insieme, possiamo fare la differenza. Insieme, possiamo restituire al nostro pianeta un po' della sua bellezza originaria. Partecipiamo tutti alla Giornata della Terra con rinnovato impegno e amore per la nostra città e il nostro mondo.