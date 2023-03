L’associazione Volume Aps presenta 7 eventi da non perdere all’LSS Theater

Dopo i primi due appuntamenti all’insegna della buona musica e del teatro, proseguono gli spettacoli all’LSS Theater a cura dell’associazione Volume Aps. Una rassegna artistica di respiro internazionale, volta al tempo stesso alla promozione delle eccellenze calabresi. Un calendario ricco di concerti e rappresentazioni teatrali con ospiti di grande spessore e artisti emergenti al fine di coinvolgere un pubblico variegato, offrire proposte sempre nuove e regalare intense emozioni.

La rassegna musicale, inaugurata con il concerto dell’eclettico cantautore americano Hayward Williams, accompagnato dal tastierista Brooks Milgate, proseguirà il 4 marzo (ore 21.30) con “Eppure adesso suono live” di Barreca. Il cantautore, nato a Taurianova (RC), porterà sul palco dell’LSS Theater il suo secondo album, caratterizzato da sperimentazioni artistiche e nuove sonorità, confermando una particolare cura della produzione musicale e una forte sensibilità interpretativa.

Il 12 marzo riprenderà la programmazione teatrale dell’associazione Volume Aps con lo spettacolo “I 4 desideri di Santu Martinu”, una riscrittura tratta da alcuni fabliaux anonimi medievali (brevi racconti in versi dal tono satirico). Riscoprendo la letteratura popolare oscena del XII e XIII secolo, Dario De Luca presta corpo e voce a un racconto folle e divertente. Testo, spazio scenico, disegno luci e regia sono a cura dello stesso Dario De Luca, musiche originali e disegno sonoro sono di Gianfranco De Franco, costumi e oggetti di scena di Mariella Carbone. Una produzione di Scena Verticale.

Il 26 marzo calcherà il palco dell’LSS Theater Tony Bungaro, in tour con il suo nuovo spettacolo: “Volevo volare con i piedi per terra”. Il bambino a braccia aperte, con gli occhi puntati verso il mare, rappresentato sulla locandina, è proprio il cantautore di fama mondiale che, da oltre trent'anni, scrive pagine importanti della musica italiana ed internazionale. A volare su questo mare insieme al celebre “artigiano della musica” è Marco Pacassoni con vibrafono, xilofono e percussioni.

Nel mese di aprile, gli appuntamenti all’LSS Theater si intensificano.

La rassegna concertistica ha inizio il 1° aprile con l’evento gratuito degli Other Voices. La band made in Calabria, composta da Vincenzo Amato (voce), Giuseppe Dromì (chitarra), Vincenzo D'agostino (chitarra), Giuseppe Bonelli (basso), Rosario Siciliano (tastiere) e Francesco Misi (batteria), presenterà il suo nuovo album.

Il 2 aprile andrà in scena "Le bureau de porc”. Uno spettacolo scritto e diretto da Natale Filice, con l’attore Mario Massaro e, in video, gli attori Elisa Ianni Palarchio e Mirko Iaquinta. Videomapping e scene virtuali a cura di Gianpaolo Palumbo e Valerio Massimo Filice, costumi di Antonella Carbone e video di Antonio Arena. “Le bureau de porc” fa vivere al pubblico le sensazioni e le atmosfere “meravigliose” della fiaba, invita alla riflessione e solleva dibattiti attuali, ponendo al centro del racconto conflitti e diverse forme di violenza. Da “Le bureau de porc”, caratterizzato dalla narrazione di avvenimenti che riguardano la storia contadina calabrese dell'uccisione del maiale e la fiaba di Barbablù con la sua ossessione di uccidere le mogli, si passa ad uno spettacolo incentrato sull’amore: “U Piscispada”, in scena il 23 aprile con Barbara Bruni e Francesco Antonio Conti. “U Piscispada” prende il nome dalla ballata di Domenico Modugno e racconta con intensità quel sentimento che imbriglia tutti nella propria rete fatta di palpiti, semplicità, desiderio, passione, destino, amarezza, ricordo, favola.

Il sipario della prima parte della stagione artistica dell’associazione Volume Aps si chiude il 30 aprile con “Spari e dispari”, spettacolo diretto e interpretato da Paolo Mauro e Francesco Aiello. La rappresentazione teatrale intende raccontare, in chiave umoristica e grottesca, una faida familiare nata per futili motivi che prosegue nel tempo in modo spietato e acritico nonostante le cause della sua origine risultino poco chiare. La legge dell’onore impone la vendetta come morale. Citando Mahatma Gandhi: «Occhio per occhio e il mondo diventa cieco». Il meccanismo binario di azione e reazione va avanti fino a quando il componente di una delle due famiglie, cieco dalla nascita, dispensato pertanto dall’obbligo di uccidere, prova a far luce sui motivi della faida.

L’associazione Volume Aps precisa che nell’elaborare questo cartellone di eventi: «Abbiamo pensato di invitare due band locali emergenti, che hanno tutte le carte in regola per raggiungere il successo, e lo straordinario Tony Bungaro che, per la seconda volta, si esibirà nel nostro teatro con un concerto spettacolo tutto da scoprire. Per quanto riguarda la rassegna teatrale, abbiamo dato spazio a compagnie della nostra terra già affermate e apprezzate anche fuori i confini regionali. Ma non finisce qui. Abbiamo pensato anche ad alcune interessanti proposte per gli appassionati di cinema. In programma, c’è la proiezione di un film a settimana (nel mese di marzo, ogni giovedì alle ore 21). Azione, suspense, musica, effetti speciali sono gli elementi che hanno contraddistinto la scelta dei titoli. Gli spettatori potranno così immergersi totalmente nella scena. Per tutti gli aggiornamenti sugli eventi, invitiamo il pubblico a seguire le nostre pagine social».

Ufficio stampa Denise Ubbriaco