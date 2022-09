Lavoro: vertenza Abramo Customer Care , rinuncia fondo Heritage

CATANZARO, 26 MAR - Il fondo Heritage ha comunicato di non volere proseguire nel percorso di affitto di ramo d'azienda dell'Abramo CC ma "ha invece espresso la propria disponibilità a valutare la partecipazione ad un'asta finalizzata all'acquisto d'urgenza della società".

Lo rende noto il direttore generale di Abramo Customer Care Giovanni Orestano. "In merito al percorso concordatario intrapreso da Abramo CC - afferma in una nota - sono intervenuti negli ultimi giorni rilevanti elementi di novità. Il tribunale di Roma, a fronte di due proposte di affitto con opzione sul successivo acquisto, in data 19 marzo ha risposto sia al fondo Heritage che al secondo partecipante chiedendo ulteriori garanzie a supporto della proposta di affitto.

Garanzie che da subito sono state valutate dal fondo come estremamente gravose dal punto di vista dell'impegno finanziario; la scadenza per la risposta da parte dei due partecipanti era stata fissata al 23 marzo.

A seguito della richiesta del tribunale il fondo Heritage ha deciso alla fine di comunicare di non volere proseguire nel percorso di affitto di ramo d'azienda, ritenendo quanto richiesto non coerente con le proprie valutazioni. Ha invece espresso la propria disponibilità a valutare la partecipazione ad un'asta finalizzata all'acquisto d'urgenza della società. Il tribunale valuterà tale richiesta così come quella della concorrenza, rispetto alle quali si esprimerà nei tempi che riterrà opportuno".

"Secondo la valutazione di Abramo CC - conclude Orestano - al di là delle considerazioni che il tribunale farà circa le offerte sul tavolo, sono venute meno oggi, per le informazioni a disposizione, le condizioni per perseguire la strada dell'affitto.

La società sta quindi approfondendo con i propri legali la possibilità di ipotesi della cessione delle attività nell'ambito di un'asta pubblica"