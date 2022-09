Le figure professionali più ricercate del momento

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un’epoca di cambiamenti senza precedenti che hanno coinvolto ogni aspetto della società e il mercato del lavoro non è stato risparmiato. Il sogno del posto fisso, sempre più difficile da realizzare, sta cedendo il passo a una serie di impieghi che garantiscono una maggiore flessibilità, una paga oraria equiparabile se non superiore e, soprattutto, possono essere svolti totalmente da remoto. Oggi pertanto andremo a vedere quali sono gli impieghi più richiesti del momento, annunciandovi sin d’ora che tutti hanno a che fare con il digitale.



Assistenza clienti e customer care

Se siete alla ricerca di impiego e siete soliti smanettare online alla ricerca di offerte di lavoro, saprete sicuramente che tra le figure professionali più richieste del momento ci sono gli addetti all’assistenza clienti. Con l’esplosione degli e-commerce e di tutti quei siti in cui le aziende vendono online beni e servizi è sorta la necessita di dotarsi della propria area dedicata alla cura del cliente, sia che si tratti di grandi multinazionali, sia che si tratti di piccole aziende. Come ci racconta La Repubblica, a differenza del passato, in cui il servizio di assistenza clienti si svolgeva principalmente nei call center e a condizioni degradanti, oggi questo lavoro può essere svolto tranquillamente da remoto. Si tratta di un cambiamento epocale che oltre a garantire al lavoratore maggiori libertà, permette a quest’ultimo di organizzare come meglio crede la propria giornata e la propria settimana lavorativa. Come detto, sono diverse le aziende che fanno dell’assistenza clienti il proprio cavallo di battaglia e tra queste ci sono sia aziende attive nel campo delle vendite online come Amazon e Zalando, sia aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni come Vodafone e Fastweb. Anche le agenzie di scommesse, per accompagnare i propri clienti a 360 gradi, si sono dotate del proprio servizio di assistenza clienti telefonica, via mail e via chat e il sito di Bonus Finder si è specializzato nel recensire e valutare il servizio di customer care e i bonus delle agenzie presenti sul mercato, al fine di consentire all’utente di scegliere a chi affidarsi nel modo più trasparente e consapevole possibile.

Copywriter e web developer: chi sono e cosa fanno

Sempre grazie alla rivoluzione tecnologica che è tuttora in atto e che ha cambiato in maniera radicale le nostre vite, ci sono altre figure professionali che continuano a riscuotere un enorme successo e la cui richiesta da parte delle aziende è in continuo e costante aumento. Tra queste c’è sicuramente quella del copywriter: ma di cosa si occupa esattamente un copywriter? I copywriter si occupano della creazione di contenuti Web che possono spaziare dalla scrittura di articoli per testate online, alla cura di campagne pubblicitarie sino ad arrivare alla redazione di newsletter e, di fatto, si occupano della vita online di una determinata azienda. Come raccontato da Il Sole 24 Ore un'altra figura molto richiesta è quella dei Web developer, ovvero di quei lavoratori esperti di informatica, che si occupano della scrittura di un codice sorgente che permette a un determinato sito Web di funzionare a dovere.

Quelli di cui abbiamo parlato sono solo alcuni degli impieghi che negli ultimi tempi stanno riscuotendo un enorme successo e l’impressione è che nel prossimo futuro nasceranno dei lavori che non possiamo neanche immaginare.