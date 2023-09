L’on. Simona Loizzo (Lega) lancia un appello disperato a favore dei pescatori. 

La deputata Simona Loizzo ha lanciato un appello disperato a favore dei pescatori, evidenziando la situazione drammatica in cui si trovano. Attualmente, i pescatori si trovano in una condizione di estrema difficoltà, poiché sono limitati nella loro attività di pesca e rischiano di morire di fame.

Un pescatore ha dichiarato: "La situazione è insostenibile. Con le attuali regole comunitarie, non riusciamo a sopravvivere. Ho una barca di 16 metri e quest'anno ho avuto problemi finanziari a causa dei costi elevati del gasolio e delle restrizioni imposte dalle leggi. Ho una compagna incinta e siamo in una situazione disperata. Ogni volta che usciamo a pescare, dobbiamo fare miracoli per riuscire a portare a casa qualcosa. Non so come faremo. Speriamo che il Ministro Salvini possa aiutarci".

È evidente che sia necessario intervenire per risolvere questa situazione critica. I pescatori sono una risorsa preziosa per il nostro paese e meritano il nostro sostegno. È fondamentale che vengano adottate misure adeguate per garantire loro la possibilità di lavorare in modo sostenibile e dignitoso. Inoltre, è importante che vengano riviste le leggi comunitarie che limitano l'attività di pesca, al fine di consentire ai pescatori di svolgere il proprio lavoro senza restrizioni e di poter garantire un reddito sufficiente per sostenere le proprie famiglie.

È necessario che le istituzioni e i responsabili politici si impegnino a trovare soluzioni concrete per sostenere i pescatori e garantire la sopravvivenza di questa importante categoria professionale. Solo attraverso un impegno concreto e una collaborazione tra le parti interessate sarà possibile superare questa crisi e garantire un futuro migliore per i pescatori italiani