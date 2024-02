Calcio Serie B Luca D'Angelo: la determinazione dei nuovi arrivi e la sfida contro il Catanzaro - Video

Il Mister Luca D'Angelo parla del mercato e dell'importanza della coesione del gruppo

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Luca D'Angelo, allenatore della squadra, ha fatto il punto sulla situazione della squadra e sul mercato invernale, esprimendo fiducia nei nuovi arrivi e nella coesione del gruppo in vista dell'importante sfida contro il Catanzaro.

D'Angelo ha iniziato parlando del mercato, sottolineando che non è stato semplice, con molti calciatori che volevano lasciare la squadra. Tuttavia, ora sono arrivati calciatori determinati e desiderosi di lottare per la causa della squadra, un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il mister ha evidenziato che ciò che conta non sono solo i nomi dei calciatori, ma la loro utilità per la squadra e la convinzione di poter raggiungere gli obiettivi. In particolare, ha elogiato Daniele Verde, definendolo un elemento importante sotto tutti i punti di vista.

D'Angelo ha poi parlato dei nuovi acquisti, come Jagiello, Nagy, Falcinelli e Tanco, sottolineando la loro conoscenza della categoria e la forza che possono portare alla squadra. Ha inoltre menzionato Jureskin come un esterno veloce e potente che darà un contributo significativo, considerando l'infortunio di Reca. Il mister ha espresso la sua fiducia nei giovani talenti come Di Serio, che aggiungeranno valore alla rosa.

Nonostante le difficoltà del mercato, D'Angelo ha elogiato la società per le sue mosse e si è detto contento della conferma di Moro. Ha sottolineato che in queste categorie, pochi calciatori possono essere determinanti individualmente, ma ciò che conta sono le motivazioni, la volontà di restare e la coesione del gruppo.

D'Angelo ha sottolineato l'importanza delle alternative offensive offerte dagli attaccanti a disposizione e ha sottolineato che la settimana di lavoro è stata positiva grazie alla vittoria. Tuttavia, ha avvertito che la strada è ancora lunga e difficile, con una classifica chiara da scalare.

Il mister ha condiviso le prospettive di recupero di alcuni giocatori infortunati e ha parlato dell'importante sfida contro il Catanzaro, una squadra rodata che richiederà grande efficacia motivazionale, attenzione tattica e tecnica. D'Angelo ha concluso affermando che la squadra sarà pronta per affrontare la sfida.

In sintesi, Luca D'Angelo ha mostrato fiducia nei nuovi arrivi e nella forza del gruppo, sottolineando la determinazione e la voglia di lottare per raggiungere gli obiettivi stagionali. La sfida contro il Catanzaro si preannuncia come un momento cruciale per la squadra.

Di seguito il video integrale del Mister Luca D'Angelo alla Viglilia di Spezia - Catamzaro