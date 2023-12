Luca Micheletti | Masterclass a LabArca

Masterclass con Luca Micheletti per la rassegna I maestri da vicino

Il regista, attore e cantante d’opera condivide l’esperienza acquisita nella sua carriera con attori e cantanti professionisti.

Il tema dell’incontro sarà: “Il teatro come scuola di metamorfosi, tra corpo e voce”.

Luca Micheletti, baritono, attore, regista di prosa e d'opera, saggista, traduttore e drammaturgo, è “figlio d’arte” da quattro generazioni. Considerato come uno dei teatranti più eclettici e visionari di questi anni, oltre che uno dei baritoni più talentuosi nel panorama lirico odierno, canta i maggiori ruoli mozartiani e verdiani nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri.

Inizia la sua carriera nel teatro di prosa divenendo regista stabile e responsabile artistico della Compagnia Teatrale I Guitti di Brescia, per poi firmare creazioni e recitare per i maggiori Teatri nazionali collaborando con Maestri del calibro di Luca Ronconi, Umberto Orsini, Marco Bellocchio, e ottenendo i più illustri riconoscimenti del settore fra cui il Premio Ubu (2011) e il Premio Internazionale Pirandello (2015). Folgorante la sua attività anche nell’opera lirica, sia come regista sia come baritono, dove si confronta con i capisaldi del repertorio: debutta riscuotendo unanimi consensi su palcoscenici di fama mondiale (dalla Scala di Milano al Covent Garden di Londra, da Tokyo a Sydney) con importanti direttori fra cui Riccardo Muti, che è tornato a dirigerlo allo Spring Festival di Tokyo per il debutto nel Macbeth verdiano e, in queste settimane, nel Don Giovanni al Massimo di Palermo.

In prosa, di recente, ha firmato la regia de “Le memorie di Ivan Karamazov” per Umberto Orsini, è in scena al Teatro Franco Parenti come protagonista de “Il Misantropo” e aprirà il prossimo Festival dell’INDA al Teatro Greco di Siracusa mettendo in scena “Aiace” di Sofocle.

Sabato 11 novembre 2023 | dalle 14.00 alle 18.00

Teatro LabArca - Via Marco d'Oggiono 1, Milano

Numero massimo partecipanti: 40

Per info e prenotazioni [email protected]