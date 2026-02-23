“Luna Rossa”, l’opera di Klaus Zambiasi sbarca al MoMA di New York

Tempo di lettura: ~2 min

Bolzano - Il prossimo 19 giugno, l'opera "Luna Rossa" (tempera su carta, 24x34 cm, 2000) dell'artista Klaus Zambiasi sarà esposta in forma di videoproiezione al Museum of Modern Art di New York in occasione della presentazione dell'Atlante dell'Arte Contemporanea della Giunti. "Luna Rossa", inserita dall'Atlante nella scheda biografica dedicata a Zambiasi per illustrare il suo percorso artistico, è stata selezionata anche per la proiezione durante le conferenze e la lectio magistralis che accompagneranno la presentazione del catalogo. L'autore sarà, con tutta probabilità, il primo pittore altoatesino a vedere una sua opera presentata ed esposta nel prestigioso museo di arte moderna e contemporanea della Grande Mela.



Un bel traguardo per Zambiasi, che proviene da un 2025 ricco di soddisfazioni. Nel corso dell'anno ha ricevuto il Premio Artista dell'Anno a Cesenatico (FC) e ha partecipato con le sue opere a diverse fiere, esposizioni e videoproiezioni in giro per il mondo: a Madrid, Basilea, Zurigo, Parigi, Colonia New York, Miami, Tokyo, Pechino. Anche il nuovo anno promette bene. Il suo dipinto "Il sorriso della luna" sarà visibile su 50 Billboard sparsi per la città di Londra per un weekend a febbraio 2026. Fino al maggio 2026 alcune sue opere saranno esposte in diverse gallerie a Venezia, Palma de Maiorca, Atene, Parigi, Berlino, Dubai, Zugo (Svizzera), Grenada e Québec city (Canada).



Questa crescente proiezione internazionale trova un ulteriore e prestigioso riconoscimento proprio nell'inserimento nell'Atlante dell'Arte Contemporanea della Giunti. Il catalogo, che dal 1940 promuove l'arte italiana nel mondo, dopo la "prima" internazionale di New York, sarà presentato anche a Firenze per la stampa italiana. Sarà disponibile, inoltre, nel padiglione del libro alla Biennale di Venezia, alla Fiera Art Basel Miami e alla Fiera del Libro di Francoforte.



Klaus Zambiasi, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) da genitori altoatesini di Laives (Bolzano), vive e lavora tra Bolzano e Bratislava. Autodidatta come Van Gogh, amante delle mostre d'Arte, ha pubblicato quattro romanzi: "Il sorriso della luna" (uscito anche in inglese, tedesco e slovacco), " 3 - Il bacio rubato", "L'appuntamento - al calar della sera" e "Il profumo delle stelle".