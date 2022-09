A Malmö l’Italia è pronta a riscrivere la storia! Svezia Vs Italia: -2 all’evento dell’anno! Video

La Nazionale Italiana di Football Americano è partita questa mattina da Milano alla volta di Malmö dove, domenica 31 ottobre, alle 12.30, giocherà contro la Svezia per il titolo continentale. La partita sarà trasmessa in diretta sulla TV svedese e in streaming, con commento in italiano, su Fidaf TV.

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento più atteso della stagione, e non solo: l’Italia del football americano sogna questa finale dal lontano 1995, anno in cui il titolo continentale andò alla Finlandia, e domenica chiuderà un ciclo iniziato, di fatto, nel 2016, con la vittoria della nostra Nazionale nel girone di qualificazione giocatosi a Lignano Sabbiadoro. Conquistato il diritto alla fase finale nel 2019, grazie alle vittorie su Austria e Svizzera, la Nazionale Italiana si è qualificata direttamente alla finalissima contro la Svezia, dopo l’annullamento della semifinale contro la Francia (dovuta alla presenza di casi Covid nel team transalpino) dello scorso 7 agosto.

Coach Davide Giuliano, cui è stata affidata la guida del ‘Blue Team’ nel 2014, proverà a portare a casa una Coppa che, dunque, manca dalle bacheche italiane da 26 anni e che potrebbe consolidare questa straordinario 2021 per gli sport di squadra del nostro Paese.

Di fronte si troveranno una squadra molto fisica, messa bene in campo e che ha avuto la possibilità di testare i meccanismi di gioco due volte contro la Finlandia negli ultimi 3 mesi: prima nella seconda semifinale del Campionato Europeo, giocata e vinta in rimonta lo scorso 7 agosto, e poi qualche settimana fa, in un’amichevole. Guidata da coach BD Kennedy, lo stesso che portò la Svezia all’ultimo titolo continentale nel 2005, la Nazionale Svedese arriva a questa finale dopo aver battuto Russia e Gran Bretagna nel girone di qualificazione e, appunto, la Finlandia in semifinale. La Nazionale Italiana, per contro, non gioca un match ufficiale dal 2019, ovvero dall’ultima partita contro la Svizzera e questo, se da una parte non ha consentito agli avversari opportunità di studio e analisi recenti, dall’altra ci mette un po’ nel ruolo degli ‘underdog’, ruolo che peraltro ci ha portato, sin qui, parecchia fortuna!

Il kick off della finale del Campionato Europeo che, lo ricordiamo, si giocherà al Malmö Stadion dell’omonima città svedese, è fissato per domenica 31 ottobre alle ore 12.30.

Lo stadio, che ha una capienza massima di oltre 25.000 posti, sarà interamente aperto al pubblico, senza particolari restrizioni o protocolli imposti da una situazione sanitaria che, in Svezia, pare essere sotto controllo.

La finale sarà trasmessa in diretta dalla TV svedese (SVT) e in streaming dal canale YouTube federale FIDAF TV. Il commento, in italiano, sarà affidato alle grandi voci di Federico Pasquini e Alessandro Taballione, e a Manfredi Leone, che ci regalerà interviste direttamente dal campo e contenuti esclusivi. La produzione è a cura di Piper Vision, mentre le immagini ci verranno fornite dalla Svezia.

Questo il link per seguire, gratuitamente, la finale:





A Malmö l’Italia è pronta a riscrivere la storia!