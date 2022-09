Marijuana in auto ed in casa, arrestato bracciante agricolo. Nell'abitazione trovati anche bilancino precisione e 3000 euro

COSENZA, 09 LUG - Detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Con questa accusa gli agenti del Commissariato di Corigliano - Rossano insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine "Calabria Settentrionale" hanno arrestato e posto ai domiciliari un bracciante agricolo, D.I., di 33 anni. In particolare, nel corso di un controllo, gli agenti hanno fermato un'auto con dentro l'uomo ed un'altra persona.



Ad insospettire i poliziotti un gesto di D.I. che, alla loro vista, ha gettato un involucro in cellophane trasparente al cui interno c'era marijuana. Perquisita anche la persona che era con il trentatreenne, i poliziotti hanno trovato dell'altra marijuana. Da qui controlli e perquisizioni domiciliari di entrambi al termine dei quali gli agenti, in casa di D.I., in una credenza della cucina, hanno trovato: 2 involucri in cellophane con marijuana del peso complessivo di 47 grammi; materiale per il confezionamento; un bilancino di precisione; denaro in contante per un ammontare di circa 3.000 euro. Da qui l'arresto del trentatreenne e la segnalazione al Prefetto di Cosenza della persona che era con lui. (Immagine di repertorio)