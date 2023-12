Guerra. Medio Oriente, pronta la lista degli ostaggi da liberare oggi. Biden: 'La guerra è quello che cerca Hamas'

Israele ha ricevuto i 10 nomi di oggi. Il presidente Usa mette in guardia: 'Continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e della guerra significa dare a Hamas ciò che cerca'

29 NOV. - Domani saranno rimpatriati i 17 ostaggi thailandesi liberatiI17 ostaggi thailandesi rapiti da Hamas il 7 ottobre e rilasciati negli ultimi giorni dopo essere stati detenuti per settimane a Gaza, saranno tutti rimpatriati in Thailandia domani: lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Bangkok.

Fra gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas ci sono tuttavia altri 13 cittadini thailandesi, fa sapere ancora Bangkok.

I 17 ostaggi liberati voleranno verso il loro Paese in compagnia del ministro degli Esteri, Parnpree Bahiddha-Nukara, che si trova già da lunedì in Israele e atterreranno a Bangkok domani a metà giornata.

Cisgiordania: media, due feriti in maxi-raid Israele a Jenin

Imedia palestinesi riferiscono oggi che due persone tra cui un bambino sono state ferite da proiettili israeliani durante un'incursione militare su larga scala lanciata stanotte nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania.

L'agenzia di stampa Wafa sostiene che le truppe israeliane hanno sparato granate stordenti e lacrimogeni contro i residenti e le loro case. Il direttore dell'ospedale Governativo locale, Wisam Baker, ha detto alla Wafa che soldati israeliani hanno perquisito il personale medico e si sono schierati intorno al nosocomio. L'amministratore delegato dell'ospedale specializzato Ibn Sina, Samer Atiyeh, ha riferito da parte sua all'agenzia palestinese che le forze israeliane hanno isolato l'ospedale da tutte le direzioni.

Unicef, 'serve cessate il fuoco, proteggere i bambini'

La direttrice del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), Catherine Mary Russell, torna a chiedere un "cessate il fuoco umanitario" e la "protezione degli operatori umanitari", nonché "dei bambini e delle famiglie" che da questi operatori vengono aiutati nella Striscia di Gaza. In un post sul suo account X, la Russel afferma che "l'Unicef accoglie con favore la proroga della pausa nei combattimenti a Gaza e che l'agenzia Onu "e i suoi partner hanno intensificato la loro risposta umanitaria" nella regione "ma è necessario fare molto di più".

Israele riceve lista ostaggi che Hamas libererà oggi

Israele ha ricevuto l'elenco del sesto gruppo di ostaggi che dovrebbe essere liberato oggi da Hamas in cambio del rilascio di altri prigionieri palestinesi, riportano i media internazionali. La lista è stata fornita al governo israeliano e le famiglie dei rapiti sono state informate, riferiscono tra gli altri Haaretz e Cnn citando fonti ufficiali. Secondo l'ultimo accordo stipulato tra Israele e Hamas reso noto dal Qatar, ogni giorno di proroga della tregua prevede la liberazione di 10 ostaggi israeliani e di 30 prigionieri palestinesi.

Biden, continuare guerra è dare a Hamas ciò che cerca

"Continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e della guerra significa dare a Hamas ciò che cerca. Non possiamo farlo": così il presidente americano Joe Biden, in un post pubblicato ieri sera sul suo account X. "Hamas ha scatenato un attacco terroristico perché non teme altro che israeliani e palestinesi vivano fianco a fianco in pace", spiega Biden.

Secondo la giornalista americana Patty Culhane, ex corrispondente alla Casa Bianca per diversi media Usa e ora reporter per il canale in lingua inglese di Al Jazeera, il messaggio mostrerebbe che qualcosa "sta leggermente cambiando" nella posizione del presidente americano, il quale finora non ha mai chiesto pubblicamente un cessate il fuoco duraturo nella Striscia di Gaza.

"Di solito è così che, quando si tratta di Israele, i politici statunitensi cambiano sottilmente i loro messaggi attraverso i social media, attraverso fughe di notizie", afferma

la Culhane.

I 30 prigionieri palestinesi rilasciati sono arrivati a Ramallah

Il quinto gruppo di 30 palestinesi rilasciato dalle carceri israeliane in base all'accordo di scambio di prigionieri tra Israele e Hamas è arrivato durante la notte a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riportano i media locali. In precedenza il Servizio penitenziario israeliano aveva annunciato di aver rilasciato le 30 persone dalla prigione Ofer, vicino Ramallah, e da un centro di detenzione a Gerusalemme. Ancora prima le Forze di difesa israeliane (Idf) e lo Shin Bet avevano annunciato che i dieci ostaggi israeliani e i due tailandesi liberati ieri dal movimento islamista di Gaza erano arrivati in Israele. .

G7, Hamas rilasci tutti gli ostaggi senza condizioni

Iministri degli Esteri degli stati membri del Gruppo dei sette (G7) affermano di "accogliere con favore il rilascio di alcuni degli ostaggi sequestrati il 7 ottobre in Israele "e la recente pausa nelle ostilità che ha consentito un aumento degli aiuti umanitari" a Gaza, esortando Hamas "al rilascio immediato e incondizionato di tutti" gl altri rapiti.

In una dichiarazione congiunta rilasciata dall'Ufficio degli Esteri britannico e riportata dai media internazionali, i ministri "di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti e l'alto rappresentante dell'Unione europea" Josep Borrell chiedono inoltre "la partenza facilitata di tutti i cittadini stranieri" dalla Striscia e sottolineano "il diritto di Israele a difendere sé stesso e il suo popolo in conformità con il diritto internazionale".

"Apprezziamo la leadership degli Stati Uniti e dei paesi della regione, in particolare Qatar ed Egitto, e i loro instancabili sforzi per garantire questa pausa" dei combattimenti "e quelle future - aggiunge il comunicato dei ministri del G7 -. Sosteniamo gli sforzi significativi delle Nazioni Unite per coordinare la fornitura di assistenza umanitaria durante questa" tregua..