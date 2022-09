Mercato: Semedo verso Juve, Tonali sempre più Inter Lazio su Kumbulla e Goetze, Fiorentina vuole Belotti e Florenzi

ROMA, 17 MAG - Semedo alla Juve, mentre al Barcellona vanno i cartellini di Pjanic, De Sciglio e 25 milioni di euro. I due club avrebbero già raggiunto un principio di accordo. Lo riporta il quotidiano spagnolo 'Sport'. che è vicino agli ambienti blaugrana. Il tutto sarebbe avvenuto con la regia del potente procuratore Jorge Mendes, che rappresenta fra gli altri Cristiano Ronaldo, ma la valutazione data al terzino portoghese appare eccessiva e poco conveniente dal punto di vista della Juve. Oltretutto, in questo intrigo di mercato manca il nome di Arthur, centrocampista del Barça che piace moltissimo alla Vecchia Signora. Insomma, è un rebus che va ancora risolto, anche se fra la Torino bianconera e la Catalogna il dialogo continua.

La Juve porta avanti anche il discorso con Milik per il post Higuain, e con il Santos per il nuovo gioiello brasiliano Kaio Jorge, attaccante 18enne che ha una clausola rescissoria per l'estero di 50 milioni, che ora sono diventati trattabili: a quota 30 l'affare si può fare.

Sarà invece più difficile, per i bianconeri, arrivare a Tonali, perché la concorrenza dell'Inter è particolarmente forte. E a proposito di Inter, e di Barcellona, non è certo tramontata la trattativa per Lautaro Martinez: i nerazzurri si sono già cautelati bloccando Mertens, ma se 'el Toro' argentino partirà ci vuole un altro attaccante: l'obiettivo numero uno è il tedesco Werner, sul quale c'è anche il Liverpool.

E' molto attiva la Fiorentina, che sta lavorando in entrata perché il patron Commisso vuole piazzare alcuni colpi, tutti italiani: l'obiettivo principale è il Gallo Belotti, ma il ds viola Pradé punta anche due giocatori della Roma, Florenzi e Spinazzola. Per quest'ultimo è possibile uno scambio con Biraghi. Nel discorso Firenze-Roma potrebbe entrare anche Pezzella, che dovrebbe lasciare il capoluogo toscano.

A Trigoria potrebbero diventare cedibili perfino Zaniolo (la Juve potrebbe prenderlo e lasciarlo in giallorosso per un anno) e Pellegrini, per ragioni di bilancio. In entrata c'è un discorso con l'agente Mino Raiola per portare alla corte di Fonseca l'ultimo talento venuto fuori dall'Ajax, il centrocampista Gravenberch. Piace moltissimo anche un altro ajacide, il 17enne Naci Unuvar, che però gli olandesi non vogliono cedere.

La Lazio sembra essersi portata in pole per Kumbulla, difensore del Verona che piace molto anche a Inter e Napoli, mentre dalla Germania fanno sapere che non è ancora tramontata la trattativa con lo svincolato Goetze, eroe dei Mondiali 2014. A Formello, da Verona, potrebbe arrivare anche Faraoni e, nel caso, si tratterebbe di un ritorno. A Napoli è in partenza Callejon, destinazione Valencia, al cui posto potrebbe arrivare Everton Cebolinha del Gremio, che però deve limare il prezzo del cartellino. Il Bologna porta avanti con il Monaco il discorso per Pellegri.

Gli agenti che curano gli interessi di Szoboszlai, gioiello del Salisburgo, hanno ammesso che il Milan è una destinazione gradita ma ai rossoneri piace anche un altro giovanissimo talento, quel Cherki per il quale il Lione ha 'sparato' una richiesta di 40 milioni: ma se il Miklan inserisce Rafael Leao nella trattativa le cose potrebbero cambiare.