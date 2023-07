Mete: previsioni meteo per il weekend: possibili variazioni per sabato 24 e domenica 25 giugno

Mete: Previsioni meteo per il weekend: possibili variazioni per Sabato 24 e Domenica 25 Giugno. Weekend, la previsione per Sabato 24 e Domenica 25 Giugno è in parte cambiata. Gli aggiornamenti vedono infatti una probabile parziale flessione dell'anticiclone africano Scipione che permetterebbe l'ingresso di aria più instabile in quota, in grado di provocare conseguenze su alcune regioni.

Partiamo dalle certezze. L'arrivo dell'anticiclone africano Scipione, che dal Deserto del Sahara e dalle coste del Nord Africa si è allungato fino ad abbracciare buona parte del Mediterraneo, sta garantendo una pressoché totale stabilità e soprattutto tanto caldo su buona parte dell'Italia.

Tuttavia, nella prima parte di Sabato 24 Giugno, il temporaneo sbilanciamento verso Ovest del promontorio anticiclonico, favorirà l'ingresso di aria più fresca ed instabile in quota, in discesa dall'Europa orientale.

La mappa qui sotto mette ben in evidenza questa "ferita" nel campo di alta pressione con le correnti temporalesche colorate di giallo.

Come spesso capita con queste configurazioni la velocità con cui avverrà l'ingresso instabile provocherà forti contrasti termici/igrometrici tra l'aria in arrivo e quella caldissima e umida preesistente; se ciò venisse confermato è lecito attendersi rovesci temporaleschi che colpiranno a macchia di leopardo su Marche, Abruzzo, Lazio (possibile temporale anche su Roma) e Campania. Lo specifichiamo, si tratterà di fenomeni isolati e soprattutto di breve durata (a volte anche solo mezz'ora) e poi il sole tornerà a splendere anche su questi settori; la giornata quindi non verrà in alcun modo compromessa.

Poche novità invece sul resto del Paese dove la giornata trascorrerà all'insegna del sole con temperature ben oltre le medie climatiche. Domenica 25 una nuova pulsazione dell'alta pressione sub-tropicale riporterà una decisa stabilità atmosferica ovunque; ci aspettiamo, dunque, tempo soleggiato con valori termici diffusamente oltre i 28-30°C sulle pianure del Nord e sul versante tirrenico, qualche grado in meno invece sul versante adriatico e ionico grazie ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali. (iLMeteo)

