Meteo: Alta pressione ma in arrivo segni di cambiamento. Le previsioni

Già da oggi lunedì si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento che nel corso della settimana sarà capace di riportare un po' di pioggia su alcune regioni d'Italia.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni per i prossimi giorni.

La settimana si aprirà ancora sotto il segno dell'alta pressione nonostante un primo timido cedimento favorirà l'ingresso di deboli correnti più umide. Lunedì e Martedì infatti saranno due giornate assai grigie e a tratti nebbiose al Nord con qualche pioviggine sulla Liguria di centro-levante. Schiarite in più si avranno solo sui rilievi e su alcuni tratti pianeggianti nelle ore centrali del giorno. Nubi sparse le troveremo inoltre al Centro specie in Toscana dove soprattutto Martedì ci attendiamo deboli piovaschi. Poche invece le novità al Sud dove un mite bel tempo continuerà ad avvolgere un po' tutte le Regioni.

Arriva una perturbazione: arriviamo così alla giornata di Mercoledì quando un ulteriore momento di difficoltà dell'alta pressione aprirà la strada ad una moderata perturbazione che colpirà segnatamente le regioni del Nordovest. Qui ci attendiamo anche delle piogge sparse a tratti moderate soprattutto sui rilievi. Tante nubi anche sul resto del Nord, in Sardegna, sui comparti tirrenici del Centro ma con piogge decisamente meno probabili o del tutto assenti. Calano un po' le temperature massime.



Ancora avvolto da un mite bel tempo invece il Sud salvo per qualche nube in arrivo dalla serata sulla Campania e la Calabria. Giovedì infatti, la perturbazione si sposterà verso levante. Migliora al Nord e su parte del Centro. Maggior nuvolosità invece su Marche, Lazio e proprio su gran parte del Sud peninsulare anche se il rischio di precipitazioni si manterrà davvero molto basso.

In seguito la pressione tornerà ad aumentare su tutto il Paese nonostante inizierà ad affluire aria più fresca dai quadranti nord-orientali. Venerdì avremo infatti una maggior nuvolosità sul lato adriatico del Centro e su molti tratti del Sud dove ci attendiamo qualche rovescio localmente a sfondo temporalesco. Più sole altrove in attesa di un weekend ancora un po' incerto per le regioni centro-meridionali. (iLMeteo)



