Meteo: arriva medicane, alluvioni estreme, per weekend Halloween e Ognissanti, pericolosa perturbazione. Previsioni

Dopo un'effimera tregua, da giovedì 28 il ciclone che sta flagellando ormai da giorni alcune aree dell'estremo Sud, andrà ulteriormente rinforzandosi e, anzi, potrebbe addirittura trasformarsi in un vero e proprio Medicane (MEDIterranean HurriCANE = Uragano Mediterraneo), provocando una nuova intensa ondata di maltempo con il rischio più che concreto di alluvioni.

Ma andiamo con ordine e vediamo quale sarà la traiettoria che assumerà il ciclone e, soprattutto, quali saranno le aree maggiormente colpite e le conseguenze, avvalendoci dei dati che emergono dall'ultimo aggiornamentoDopo un mercoledì di relativa tranquillità, già nella prima parte di giovedì il meteo è destinato a peggiorare con forza e sarà temporaneamente concentrato sulle aree più orientali della Sardegna, per effetto di un altro vortice di bassa pressione collocato poco a est della Penisola iberica. Qualche precipitazione, tuttavia, potrà interessare in forma più irregolare pure alcuni angoli della Sicilia.



Poco da dire invece per il resto del Paese dove, fatta eccezione per una nuvolosità un pò più compatta al Nordovest e sui comparti tirrenici, il tempo si manterrà asciutto e a tratti anche soleggiato.



Occhi puntati invece al pomeriggio, quando il vortice ciclonico nel suo lento movimento verso l'area ionica, si andrà ulteriormente caricando di energia, sfruttando il calore ancora notevole dei nostri mari. Attendiamoci dunque una decisa recrudescenza delle piogge soprattutto sul comparto orientale della Sardegna dove i fenomeni si faranno via via sempre più diffusi ed intensi, con locali nubifragi. Ancora perlopiù asciutto invece il tempo sul resto del Sud, dove tuttavia, nel corso della successiva notte, ci sarà un rapido e severo peggioramento, a partire dai settori sud-orientali della Sicilia.

Sarà questo il preludio ad un venerdì 29 di nuovo burrascoso su alcuni angoli del Sud. Sotto osservazione saranno inizialmente le zone orientali della Sicilia e tutto il comparto ionico della Calabria. Su questi settori si manterrà elevato il rischio di piogge intense e persistenti che potranno dar luogo ancora una volta, purtroppo, a fenomeni alluvionali. Nel corso del tardo pomeriggio e della serata il peggioramento si estenderà alla Sicilia settentrionale, insistendo tuttavia anche sull'area ionica calabrese.

Il ciclone extra tropicale o uragano di categoria 1, comincerà lentamente a perdere di energia solamente nel corso del prossimo weekend, ma sarà comunque in grado di insidiare le medesime regioni . Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni per il weekend Halloween e Ognissanti.



Non ci sono buoni presagi per il weekend e più in generale, per il ponte di Halloween e Ognissanti durante il quale dovremo fare i conti con un'atmosfera ben lungi dall'essere tranquilla.

E anche se inizialmente, le precipitazioni non saranno troppo diffuse, all'orizzonte si preannuncia l'arrivo di una perturbazione atlantica.



E' questa la sentenza dell'ultimo aggiornamento della nostra APP ufficiale.

Negli ultimi giorni alcuni angoli del Paese, in particolare l'estremo Sud, sono letteralmente sotto attacco da parte di un minaccioso ciclone mediterraneo che sta dispensando numerosi eventi alluvionali specialmente sulle aree più orientali della Sicilia, mentre sul resto del Paese un'area moderatamente anticiclonica garantisce condizioni meteo decisamente più tranquille.



Nei prossimi giorni, la situazione è destinata a cambiare. Vediamo dunque cosa ci attende per l'ormai imminente weekend e cosa ci riserverà il ponte di Halloween e Ognissanti.

Partiamo dalla giornata di sabato 30 dove saranno ancora le aree più settentrionali della Sicilia e quelle ioniche della Calabria a registrare il meteo più dinamico, con forti piogge e locali nubifragi che potrebbero insistere specie al mattino, per poi progressivamente (e finalmente!) attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la serato.



Andranno meglio le cose sul resto del Paese, anche se in serata assisteremo ad un rapido aumento delle nubi sulle estreme regioni di Nordovest, per effetto di un debole fronte atlantico in grado anche di provocare qualche piovasco tra Liguria e Piemonte.

La giornata di domenica 31 si aprirà all'insegna di una reiterata instabilità sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale anche se con fenomeni decisamente meno importanti rispetto a quelli dei giorni precedenti.



Altrove lo scenario meteorologico risulterà più tranquillo, ma attenzione perché, verso fine giornata, si avvertiranno i primi effetti di una perturbazione atlantica destinata successivamente a coinvolgere diverse regioni del nostro Paese, in particolare a partire dal lunedì di Ognissanti.

Il giorno di festa trascorrerà infatti all'insegna del maltempo, dapprima al Nord e su tutti i comparti tirrenici del Centro, dove avremo piogge diffuse e anche qualche temporale, poi anche sul resto del Paese, con fenomeni a tratti forti specialmente sull'area più orientale del Triveneto e su tutta la fascia tirrenica, dalla Toscana al Lazio, alla Campania e, infine, alla Calabria.

Sul fronte delle temperature, ci attendiamo un generale calo nei valori massimi a partire soprattutto da lunedì, mentre si eleveranno un po' i valori notturni, specialmente al Centro-Nord. (iLMeteo)

In aggiornamento