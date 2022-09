Meteo: in arrivo una escalation di caldo con punte di 27°c. ecco il dettaglio

Nonostante il clima di questi giorni sia tornato abbastanza consono alla stagione su tutto il Paese, all'orizzonte ci sono segnali di cambiamento. Nel corso della nuova settimana infatti, ci attendiamo una vera escalation di caldo con temperature che potrebbero salire fino a toccare punte prossime ai 26°c su alcuni angoli del paese. Vediamo più nel dettaglio cosa sta per accadere.

Fino a lunedì non ci saranno grossi scossoni sul fronte termico in quanto il meteo farà ancora un po' i capricci soprattutto al Nord e su alcuni tratti delle regioni centrali tirreniche.

Da martedì invece, un'area di alta pressione si avvicinerà all'Italia per poi conquistarla nelle successive 24-48 ore. In questo frangente un contributo d'aria calda afro-mediterranea contribuirà a far lievitare la colonnina di mercurio su tutto il Paese. Ci saranno anche zone dove si toccheranno valori addirittura tardo primaverili. Tra mercoledì e venerdì infatti, i termometri potranno subire una decisa escalation fino a toccare punte di 26-27°C come nelle zone interne della Sicilia specie nel siracusano. Valori ben superiori ai 21-22°C inoltre sulle aree interne della Sardegna. Le temperature si attesteranno prossime ai 20°C sul resto del Sud e su alcuni tratti del Centro.

Valori inferiori invece al Nord specialmente tra giovedì e venerdì quando un probabile guasto del tempo manterrà i valori termici ovviamente più bassi rispetto al resto del Paese.

Un possibile nuovo cambio di scenario sembra prepararsi invece per il weekend quando masse d'aria fredda ed un generale peggioramento del meteo, potrebbero riportare un contesto climatico nettamente più freddo. Ma su questo aspetto attendiamo conferme. Notizia segnalata da (iLMeteo)