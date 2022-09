Meteo: Befana Glaciale, con irruzione polare. Ecco la previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Nonostante la presenza di un'area di alta pressione sull'Italia, il quadro meteorologico non riesce a mantenersi totalmente tranquillo. Anche la Domenica infatti si conferma parzialmente disturbata da qualche insidia dovuta soprattutto ad una massa d'aria molto fredda proveniente direttamente dal Polo Nord la quale piomberà all'improvviso sul nostro Paese. Vediamo dunque dove e soprattutto quali saranno le conseguenze sul fronte meteo-climatico.

Come spesso avviene in presenza di masse d'aria in arrivo dai quadranti nord-orientali, saranno in particolare le regioni del medio-basso Adriatico e parte del Sud ad accusare i maggiori effetti di questo imminente cambiamento. Ci attendiamo dunque una seconda parte del weekend caratterizzata da una domenica di moderata instabilità con alcuni rovesci anche temporaleschi che potranno colpire soprattutto l'Abruzzo, il nord del Molise e a scendere la parte più meridionale della Calabria e quella settentrionale della Sicilia. Stante l'inevitabile crollo termico, non possiamo escludere anche qualche spruzzata di neve sulle rispettive aree appenniniche localmente fino in collina. Su queste regioni cominceranno inoltre a soffiare forti venti con moto ondoso in sensibile aumento in particolare sull'area del basso Adriatico e quella ionica.

Sul resto del Paese l'ingerenza dell'aria polare si farà sentire in forma più attenuata. Avremo ugualmente un moderato aumento del vento ed un generale calo delle temperature più sensibile però nei valori notturni che potranno scendere anche di qualche grado sotto lo zero specie al Nord e nelle aree interne del Centro.

Tuttavia, la presenza più attiva dell'alta pressione, garantirà su queste zone un meteo decisamente più soleggiato.

Buone notizie sul fronte nebbia e inquinamento in quanto le nuove e fredde correnti d'aria risulteranno altresì piuttosto secche e dunque meno cariche di umidità, inoltre la maggior presenza del vento porterà ad un generale rimescolamento dell'aria anche nei bassi strati. Insomma, farà anche più freddo ma almeno respireremo una qualità dell'aria sicuramente migliore. Notizia segnalata da (iLMeteo)