Meteo: Tanti blitz di temporaleschi e caldo infuocato africano le previsioni

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un'Italia spaccata in due, tra un caldo africano e tanti blitz temporaleschi.

È un trend ormai consolidato quello che l'atmosfera segue già da parecchio tempo e che tutto sommato ha caratterizzato gran parte di quest'estate 2021: tanto sole e tanto caldo al Sud e su parte del Centro, parecchie parentesi temporalesche invece al Nord.



A conferma di quanto appena scritto, ecco che anche i prossimi giorni non sembrano destinati a trascorrere all'insegna di diversi scenari. L'anticiclone africano infatti risulterà sempre più forte nella parte più meridionale della sua struttura mentre nel suo lato più settentrionale si lascerà ancora scappare qualche refolo d'aria più fresca ed instabile.

Dopo questa breve descrizione della situazione generale, occupiamoci ora più nel dettaglio del tempo per i prossimi giorni.

Dopo un lunedì propenso a qualche temporale sparso, anche nei giorni successivi, segnatamente tra martedì 3 e giovedì 4, l'ingerenza temporalesca tornerà a prendere energia su gran parte del Nord. La giornata peggiore sarà quella di mercoledì quando una nuova raffica di temporali colpirà un po' tutte le regioni di Nordovest dove su Alpi, Prealpi e alte pianure sono attesi pure forti nubifragi e grandinate in particolare sui comparti lombardi. Al Nordest invece le precipitazioni, anche qui comunque temporalesche, si andranno a concentrare essenzialmente sui rilievi.



Tanto sole invece al Centro-Sud e caldo davvero eccezionale sul Mezzogiorno segnatamente su Sicilia, Calabria e Puglia.

In seguito da giovedì 5 a sabato 7 l'alta pressione riuscirà a risalire di latitudine quel che basta per riportare una maggiore stabilità anche al Nord salvo per qualche isolato disturbo su uno spicchio del Nordest.

Continuerà poi ancora il bel tempo anche al Centro-Sud dove tuttavia ci attendiamo una generale stemperata dei termometri che torneranno su valori, specie al Sud, sicuramente più umani.

Ma la settimana, se tutto verrà confermato, potrebbe concludersi con il ritorno dei temporali sulle regioni settentrionali che potrebbero seriamente compromettere la giornata di domenica 8 agosto. Ma di questo ce ne occuperemo più nel dettaglio strada facendo. (iLMeteo)





In aggiornamento